الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم على ليلى غفران فى «سب محاميها» اليوم

ليلى غفران
ليلى غفران

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم على الفنانة ليلى غفران في اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها حسن أبوالعينين، في الدعوى التي حملت رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022.

كانت قد قررت جهات التحقيق إحالة القضية رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، لنظر جلسة محاكمة ليلى غفران في اتهامها بالإساءة إلى محاميها، واتهامه بسرقة خاتم ألماس.

كانت ليلى غفران، قد عادت إلى إثارة الجدل من جديد عبر اتهامها لمحاميها السابق بسرقته خاتمًا مرصعًا بالألماس، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد مرور أكثر من 11 عامًا على غلق هذه القضية؛ الأمر الذي أدى إلى تساؤل الكثيرين من مُستخدمي التواصل الاجتماعي عن مصير الخاتم المرصع بالألماس.

وأضاف المحامي أبوالعينين، أنه عندما تم القبض على الفتاة وبحوزتها خاتم الألماس؛ طلبت النيابة من الفنانة ليلى غفران الفاتورة الخاصة بشراء الخاتم، إلا أن الفنانة لم تستطع العثور على الفاتورة، ما يؤكد أن الخاتم جاء عن طريق هدية من أحد أصدقائها.

ونوه أبوالعينين عن مفاجأته بكتابة الفنانة ليلي غفران منشورًا على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي تتهمه فيه باستيلائه على خاتمها الألماس بعد مرور 11 عامًا على واقعة السرقة، لافتًا إلى أنه توجه إلى مباحث الإنترنت وحرر محضرًا بالواقعة وبأن جميع ما ورد في المنشور من اتهامات غير صحيحة، كما طالب بمبلغ مليون جنيه تعويضًا لما وقع عليه من ضرر من قبل الفنانة.

محكمة القاهرة الاقتصادية سب وقذف الفنانة ليلى غفران الدعوى الحكم سرقة خاتم ألماس

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