الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الألمانية تبحث أوضاع العراقيين المتواجدين في ألمانيا

من اللقاء
من اللقاء

أكدت وزير الهجرة والمهجرين العراقية  إيفان فائق جابرو، اليوم، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لحل مشاكل العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم.

وذكر بيان للوزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أن إيفان فائق جابرو، استقبلت اليوم وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، في مبنى وزارة الهجرة بالعاصمة بغداد بحضور سفير ألمانيا لدى العراق مارتن بيكار، مبيناً أنه تم خلال اللقاء بحث طبيعة العلاقات بين الجانبين والسبل الكفيلة بتطوير وتمكين تلك العلاقات في مجالات الهجرة وخصوصا الجالية العراقية من اللاجئين في ألمانيا، فضلاً عن دعم عودة النازحين وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأوضحت جابرو بحسب البيان، أن اللقاء جاء استكمالاً لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الأخيرة إلى المانيا، لبحث الملفات التي طرحت هناك، والتي تخص أوضاع العراقيين المتواجدين على الأراضي الألمانية خصوصاً المرفوضة طلبات لجوئهم وحل مشاكلهم العالقة وآلية عودتهم طوعياً.

من جانبه أكد توبياس ليندنر التزامَ بلاده بدعم العراق، وتعزيز آفاق التعاون وتوسيعها في مختلف المجالات.

وفي يناير الماضي وافق مجلس الوزراء الألماني، على تمديد مهمة الجيش في العراق لمدة 9 أشهر مع تعديل التفويض الممنوح لها في هذه المهمة.

ويتمثل التعديل في التفويض في استبعاد سوريا رسميا كمنطقة عمليات للجيش في هذه المهمة، وذلك بعد أن أوقفت ألمانيا تنفيذ طلعات استكشافية في المجال الجوي السوري.

وجاء في خطاب بعثت به وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزيرة الدفاع كريستينه لامبرشت إلى رؤساء الكتل البرلمانية، أنه من المنتظر الإبقاء على الحد الأقصى لعدد الجنود المسموح لهم بالمشاركة في هذه المهمة بـ 500 جندي.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك في العراق في مهمة دولية لمكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي.

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