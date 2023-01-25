«ياسين التهامى إلقاء وإنشاد» مع محمد الباز بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

تشهد قاعة بلازاــ القاعة الرئيسيةــ بمركز مصر للمعارض الدولية، في أولى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنطلق دورته الرابعة والخمسين اليوم، لقاء تحت عنوان "ياسين التهامي إلقاء وإنشاد"، في السادسة من مساء غد الخميس.

يحل الشيخ المنشد ياسين التهامي، في ضيافة معرض القاهرة الدولي للكتاب، في لقاء يحاوره خلاله الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، حول مسيرة الشيخ التهامي، ومشواره مع الإنشاد الديني، وطفولة "التهامي" المبكرة، وأثر جده على اتجاهه للإنشاد والمديح الديني، وبعض من أسرار "التهامي" في دولة العشق الصوفي، وأبرز المحطات في مسيرته في مدح آل البيت وغيرها.

وكان الدكتور محمد الباز قد أصدر كتابه المعنون بـ"ياسين التهامي.. عميد دولة المداحين"، والصادر عن دار بتانة للنشر، وفي حفل إطلاق الكتاب على مسرح وزارة الشباب والرياضة، بحضور الشيخ ياسين التهامي، والذى شهد حضورًا لافتًا وكثيفًا من محبي الشيخ التهامي ومريديه، حيث دار اللقاء حول كواليس الكتاب، والأسرار التي جمعت بين الدكتور الباز والتهامي، خلال عامين ونصف حتي خرج الكتاب للنور.

هذا ويتضمن لقاء الشيخ ياسين التهامي، حفلًا إنشاديًا في ختام اللقاء الحواري، الذي يديره ويقدمه الدكتور محمد الباز.

يشار إلى أن الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي لهذا العام، والتي تنطلق اليوم بمركز مصر للمعارض الدولية، بجوار مسجد المشير طنطاوي، والمنعقدة في الفترة من 25 يناير الجاري وحتي 6 فبراير 2023، تقام بمشاركة 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، تحت شعار "اسم مصر- معًا: نقرأ... نفكر... نبدع"، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف دورة هذا العام، وشخصية المعرض الرئيسية الشاعر صلاح جاهين، وكاتب الأطفال كامل الكيلاني، علي أن يكون سعر تذكرة زيارة ودخول المعرض ثابتة بقيمة خمسة جنيهات فقط، وأتاحت اللجنة المنظمة للمعرض حجز التذاكر إلكترونيًا.