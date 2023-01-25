الصفقات الشتوية بالقسم الثاني.. دكرنس يضم مهاجم بوركيني والبرازيلي في كيما

مع بداية العد التنازلي لانتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية واصلت أندية دوري القسم الثاني إبرام الصفقات الجديدة لتدعيم صفوفها. ففي المجموعة الأولى تعاقد لافيينا مع بسام ماهر لاعب غزل المحلة والنيجيري اديدامولا من نادي ماستر كلاس، وتعاقد أسمنت أسيوط مع محمد يوسف لاعب بلبيس.

وتعاقد شبان قنا مع عمرو عبادي لاعب المدينة المنورة، والمنيا ضم محمود السيد مدافع سخا وقام ملوي بضم الإيڤواري دياموندي من لافيينا وأحمد محمود طيطا من ديروط وشهاب حسني لاعب طامية وعطية محمود من المجد السكندري.

وتعاقد كيما أسوان مع عمر البرازيلي لاعب بتروجيت وكسكادا السابق، وتعاقد المدينة المنورة مع علاء كاميني لاعب الألومنيوم وعبدالرحمن محمد "طيارة" لاعب البلاستيك على سبيل الإعارة.

وفي المجموعة الثانية تعاقد القناة مع بلال جمال لاعب وسط فاركو، وتعاقد السكة الحديد مع بهاء مجدي الظهير الأيسر لفريق سموحة.

وتعاقد مسؤلو نادي العبور مع الغاني وليم دانكي لاعب هآرتس أوف أوك وحسام ابو المعاطي لاعب الأوليمبي، وبورتو السويس مع إبراهيم يحيى مدافع إف سي زد، وفرغلي بالو من الاتصالات على سبيل الإعارة.

مستقبل وطن ضم وليد فوزي لاعب الترسانة وأحمد أشرف لاعب كيما أسوان وتعاقد الترسانة مع يوسف سيد مرعي مهاجم بايونيرزفي صفقة انتقال حر.

وتعاقد الاتصالات مع محمد معوض لاعب الحمام المطروحي وقام نادي إف سي زد بضم الإيڤواري إيجور كوفي.

وفي المجموعة الثالثة تعاقد هلال مطروح مع محمد ناجي جدو ونادر شيبو لاعب الرجاء ومحمد عبدالقوي مهاجم نادى الجزيرة و مانويل أبواجي لاعب باينونا الإماراتي.

وتعاقد المنصورة مع محمد رزق لاعب السكة الحديد وإبراهيم جمال لاعب أبوقير للأسمدة وقام دكرنس بضم محمود معاذ لاعب المجد بعد قطع إعارته لفريق العبور وإسلام رشدي من الجونة والمهاجم البوركيني كام رودريج.

وتعاقد بلدية المحلة مع إبراهيم صلاح لاعب النصر وقام بروكسي بضم إبراهيم سليمان لاعب بتروجت على سبيل الإعارة

وتعاقد نادي بايونيرز مع محمد أشرف لاعب بروكسي.