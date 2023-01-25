الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة.. انتحار شاب مسلح بعد قتله ثلاثة أشخاص فى ولاية واشنطن

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

أقدم شاب على الانتحار بإطلاق النار على نفسه بعد قتله ثلاثة أشخاص الثلاثاء في ولاية واشنطن، في حادث وصفته الشرطة الأمريكية بأنه اعتداء عشوائي.

 

وتأتي هذه الجريمة المروعة في أعقاب عمليتي إطلاق نار جماعيتين مماثلتين في كاليفورنيا أوقعتا منذ السبت 18 قتيلا.

 

وأفادت الشرطة في مدينة ياكيما القريبة من سياتل، بأن «شابا يدعى جاريد هادوك ويبلغ 21 عاما أطلق النار على اشخاص داخل وحول متجر صغير ليلا  قبل أن يلوذ بالفرار».

 

وقال مات موراي قائد الشرطة في المدينة: «إن المحقّقين يجهلون حتى الساعة دوافع المهاجم»، مشيرا إلى أنّ إطلاق النار خلّف ثلاثة قتلى.

 

وبحسب موراي فإنّ إطلاق النار حصل فجأة من دون سابق إنذار إذ «لم يقع أيّ نزاع واضح بين الناس» الذين كانوا في المكان.

 

ووفقا لقائد الشرطة، فقد أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة في المتجر أن «الرجل دخل وراح يطلق النار فحسب».

 

وأضاف موراي: «أنّ المسلّح خرج بعدها من المتجر وأطلق النار على أحد الضحايا ثم اجتاز الشارع وأطلق النار على شخص آخر على ما يبدو»، قبل أن يسرق سيارة ويفرّ على متنها.

 

اعترف لوالدته

 

وبعد ساعات تلقت الشرطة مكالمة طوارئ من امرأة قالت إن المسلح المطلوب استعار هاتفها.

 

وكشف موراي للصحفيين أن المسلح «اتصل بوالدته وأدلى بتصريحات عدة تدينه تشمل +لقد قتلت هؤلاء الناس+».

 

وأضاف: «أنه ذكر خلال حديثه معها أنه سيقتل نفسه بعد ذلك».

 

ومع وصول الشرطة إلى موقع إطلاق النار بالقرب من المتجر سُمعت طلقات نارية، حيث تبين ان الشاب أقدم على الانتحار وفارق الحياة رغم محاولة اسعافه.

 

ويعد إطلاق النار في ياكيما أحدث موجة عنف مسلح تهز الولايات المتحدة.

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ففي كاليفورنيا استهدف رجل مجموعة من من أصول آسيوية وأوقع سبعة قتلى الإثنين في موقعين زراعيين، وذلك بعد حادث أول أسفر عن مقتل 11 شخصا نهاية الأسبوع الماضي في مرقص لم يتضح دافع منفذه بعد.

 

انتحار شاب مسلح اطلاق النار 3 قتلى ولاية واشنطن ​الولايات المتحدة ولاية كاليفورنيا

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وائل لطفي

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