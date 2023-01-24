الأربعاء 25 يناير 2023
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سياسي

عزوز عادل فى صالون «التنسيقية»: الدراما محاكاة للواقع وتناقش قضايا مهمة

الفنان عزوز عادل
الفنان عزوز عادل

قال الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إنه يجب دعم مؤسسات الدولة الفنية لإنتاج مسلسلات تاريخية ودينية وتهتم بالطفل، لأن الدراما هى محاكاة الواقع وتناقش مشكلات وقضايا مهمة.

وأكد عادل، على ضرورة إنتاج أعمال درامية جيدة يتم كتابتها من متخصصين ومراجعتها في الوقت الكافي وعدم السرعة فى تنفيذها، وتكون الهوية الوطنية موجودة بشكل كبير للأطفال فى الأعمال الدرامية.

جاء ذلك بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال جلسته النقاشية بعنوان "الدراما وصناعة المحتوى".
وناقش الصالون عددا من المحاور أبرزها أسباب تراجع دور الدراما في المجتمع خلال العقود الماضية ولماذا أصبح الكثير منها يبث السموم في عقول شبابنا، وما هي أسباب حصر الأعمال الدرامية في موسم واحد وهو الموسم الرمضاني على مدار أعوام طويلة، كما ناقش الصالون مع الضيوف أسباب انتشار العنف في الدراما المصرية، وعوز ذلك إلى تقديم صورة معبرة عن الشارع المصري، وتطرق النقاش أيضًا إلى أسباب انتشار موضة النجم الواحد في الأعمال الدرامية وقلة البطولات المشتركة.

أدار الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والفنانة القديرة صفاء الطوخي، والنائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، والفنان عزوز عادل الممثل وعضو بمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني.

الفنان عزوز عادل نقابة المهن التمثيلية مؤسسات الدولة مسلسلات تاريخية الدراما

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