هندوستان تايمز: «السيسى» ضيف الشرف فى عيد الجمهورية 2023

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند، اليوم الثلاثاء، بدعوة رسمية من رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، وذلك لحضور الاحتفال باليوم الرابع والسبعين لاستقلال الهند.

وكشفت صحيفة هندوستان تايمز الهندية، عن أنه خلال زيارته، سيلتقي الرئيس السيسي بنظيره الهندي ناريندا مودي ووزير الشئون الخارجية S Jaishankar، مشيرة الى أن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها دعوة رئيس مصري كضيف رئيسي ليوم الجمهورية.

وأفادت الصحيفة أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أرسل دعوة رسمية إلى السيسي التي تم تسليمها من قبل وزير الخارجية الهندي أس جايشنكار خلال زيارة رسمية لمصر في أكتوبر عام 2022.

وذكر التقرير أن مصر هي من بين البلدان التسعة التي تمت دعوتها إلى قمة مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند في عام 2023، وتحتفل كلتا الدولتين بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء العلاقات الدبلوماسية هذا العام.

كما ذكر التقرير أن البلدين يحتفلان بتتويج الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء العلاقات الدبلوماسية هذا العام.

حيث قال، يعد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعمل رئيسًا لمصر منذ عام 2014 أول زعيم مصري تستضيفه الهند في احتفالات يوم الجمهورية، كما أنه يحظى بالكثير من حب واهتمام الشعب الهندي والمصري وشغل منصب القائد الأعلى للجيش المصري في عام 2014.

ووجه رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، رسالة ترحيب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية للهند كضيف رئيسي لاحتفالات البلاد بيوم الجمهورية، ووصفها بأنها زيارة تاريخية، حسبما أفادت الصحيفة الهندية.