4 فبراير.. انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية

أعلن الجامع الأزهر عن بدء اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، لسنة 2022م - 2023م، يوم السبت 13 من رجب 1444هـ الموافق 4 فبراير 2023م، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر.

وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، إنه من المقرر أن تعقد الاختبارات لما يزيد علي 6600 دارس موزعة لجانهم على محافظات الجمهورية، حيث يؤدي دارسو الرواق بمراحله (التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية) اختباراتهم في 27 مقرًا.

من جهته، أضاف د. هاني عودة أن فترة الاختبارات تمتد لمدة 20 يومًا، كما هو موضح بالجداول المرفقة، إذ يبلغ مجموع مواد الرواق في كافة مراحله وتخصصاته 115 مادة.

ولفت إلى أن هذا الموسم لرواق العلوم الشرعية والعربية قد اتسم بالإقبال المتزايد من الدارسين، مقارنة بالموسمين السابقين، حيث يزيد إجمالي الدارسين هذا العام على 6600 دارس في مقابل ما يربو علي الثلاثة آلاف دارس في العام السابق.