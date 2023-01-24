الشوط الأول.. لاتسيو يتقدم على ميلان بهدفين في الكالتشيو
تقدم لاتسيو على نظيره ميلان بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في قمة الجولة الـ 19 بالدوري الإيطالي.
هدفي الشوط أحرزهما ميلينكوفيتش وزكاني في الدقائق 4 و38، في شوط عجز فيه الروسنيري عن مجاراة لاتسيو.
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24ـ1ـ2023 والقنوات الناقلة
ننشر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدورى المصرى
وتقام اليوم اربع مباريات فى ختام مباريات الجولة الخامسة عشر بالدورى المصرى حيث تقام مباراة فى الثالثة إلا الربع من عصر اليوم ومباراة فى الخامسة مساءًا ومباراتين فى السابعة من مساء اليوم، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت المباريات الأربعة على قناتيها الأولى والثانية.
- فيوتشر والمصرى وتقام على استاد السويس الجديد فى تمام الثالثة إلا الربع من عصر اليوم
- غزل المحلة والزمالك وتقام في الخامسة من مساء اليوم على ستاد غزل المحلة
- سموحة وبيراميدز فى تمام السابعة من مساء اليوم على ستاد الإسكندرية
- الأهلي والبنك الاهلى فى تمام السابعة من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
- ساوثهامتون يواجه نيوكاسل فى نصف النهائى وذلك على ملعب سينت ماري في تمام العاشرة من مساء اليوم، وتنقل المباراة عبر beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الايطالي
- لاتسيو يواجه ميلان فى تمام العاشرة إلا الربع من مساء اليوم على ملعب الأوليمبيكو في الأسبوع التاسع عشر بالكالتشيو وتذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني
تقام اليوم أربع مباريات فى الدورى الالمانى، وذلك فى الأسبوع السابع عشر بالبوندزليجا، وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت المباريات الأربعة.
- شالكه سيتضيف لايبزيج فى تمام السابعة والنصف مساءًا وتنقل المباراة عبر beIN Sports HD 3
- هيرتا برلين يواجه فولفسبورج فى التاسعة والنصف من مساء اليوم وتنقل المباراة عبر beIN Sports HD 2
- هوفينهايم يواجه شتوتجارت فى التاسعة والنصف من مساء اليوم وتنقل المباراة قناة beIN Sports HD 1
- بارير ميونخ يواجه كولن فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم وتنقل المباريات عبر beIN Sports HD 3