الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. لاتسيو يتقدم على ميلان بهدفين في الكالتشيو

لاتسيو
لاتسيو

تقدم لاتسيو على نظيره ميلان بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في قمة الجولة الـ 19 بالدوري الإيطالي.

هدفي الشوط أحرزهما ميلينكوفيتش وزكاني في الدقائق 4 و38، في شوط عجز فيه الروسنيري عن مجاراة لاتسيو.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24ـ1ـ2023 والقنوات الناقلة

ننشر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدورى المصرى

وتقام اليوم اربع مباريات فى ختام مباريات الجولة الخامسة عشر بالدورى المصرى حيث تقام مباراة فى الثالثة إلا الربع من عصر اليوم ومباراة فى الخامسة مساءًا ومباراتين فى السابعة من مساء اليوم، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت المباريات الأربعة على قناتيها الأولى والثانية.

  • فيوتشر والمصرى وتقام على استاد السويس الجديد فى تمام الثالثة إلا الربع من عصر اليوم
  • غزل المحلة والزمالك وتقام في الخامسة من مساء اليوم على ستاد غزل المحلة
  • سموحة وبيراميدز فى تمام السابعة من مساء اليوم على ستاد الإسكندرية
  • الأهلي والبنك الاهلى فى تمام السابعة من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

  • ساوثهامتون يواجه نيوكاسل فى نصف النهائى وذلك على ملعب سينت ماري في تمام العاشرة من مساء اليوم، وتنقل المباراة عبر beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الايطالي 

  • لاتسيو يواجه ميلان فى تمام العاشرة إلا الربع من مساء اليوم على ملعب الأوليمبيكو في الأسبوع التاسع عشر بالكالتشيو وتذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني 

تقام اليوم أربع مباريات فى الدورى الالمانى، وذلك فى الأسبوع السابع عشر بالبوندزليجا، وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت المباريات الأربعة.

  • شالكه سيتضيف لايبزيج فى تمام السابعة والنصف مساءًا وتنقل المباراة عبر beIN Sports HD 3
  • هيرتا برلين يواجه فولفسبورج فى التاسعة والنصف من مساء اليوم وتنقل المباراة عبر beIN Sports HD 2
  • هوفينهايم يواجه شتوتجارت فى التاسعة والنصف من مساء اليوم وتنقل المباراة قناة beIN Sports HD 1
  • بارير ميونخ يواجه كولن فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم وتنقل المباريات عبر beIN Sports HD 3
لاتسيو ميلان الدورى الايطالى ميلينكوفيتش زكاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

حرقها حية.. زوج يشعل النيران فى زوجته ببولاق الدكرور.. ويعترف: «بتنكد عليا»

«نوّر عقلك».. كل ما تريد معرفته عن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023 بعد انتهاء الجولة الـ15

رابط بوابة التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس لاستخراج نتيجة المرحلة الابتدائية والإعدادية

بعد زفاف نادية وحسن.. مواعيد عرض مسلسل «وبينا ميعاد» وقنوات العرض

أمنى يكشف اتفاق فتاة مع آخرين لاختطافها وابتزاز والدها بدار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله