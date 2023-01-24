تجاوز عدد وفيات الكوليرا فى ملاوى 1000 شخص

قالت وزارة الصحة في ملاوي، الثلاثاء، إن تفشي الكوليرا في ملاوي أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، مع نفاد اللقاحات في البلاد.

تكافح الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا أسوأ تفشي للكوليرا على الإطلاق، حيث أصيب أكثر من 30600 شخص منذ الإبلاغ عن الحالات الأولى العام الماضي.

في (نوفمبر)، تلقت ما يقرب من ثلاثة ملايين جرعة من لقاح الكوليرا الفموي من الأمم المتحدة لتكثيف حملتها للتحصين، لكن أعداد الحالات استمرت في الارتفاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة ادريان شيكومبي لوكالة فرانس برس "استخدمنا كل اللقاحات التي كانت لدينا".

قال تشيكومبي: "حقيقة أن هناك شركة واحدة فقط لتصنيع لقاح الكوليرا في جميع أنحاء العالم تجعل من الصعب الحصول على الدواء المنقذ للحياة". "نحن نتنافس على نفس اللقاح مع الجميع".

ووصل عدد القتلى إلى 1002 يوم الثلاثاء، في انتهاك لحد كبير وأكبر تفشي سجل سابقًا، والذي أودى بحياة 968 شخصًا بين عامي 2001 و 2002، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

تنتقل الكوليرا، التي تسبب الإسهال والقيء، من بكتيريا تنتقل عمومًا عن طريق الطعام أو الماء الملوثين.

قال تشيكومبي: "ما نحتاجه هو الامتثال العالي للنظافة والصرف الصحي".

ألقى جورج جوبي، مدير شبكة مالاوي الصحية غير الهادفة للربح، باللوم على الأساطير والمعلومات المضللة التي تنتشر عبر الإنترنت في هذا الوضع المأساوي، قائلاً: "معظم الناس لا يعتقدون اننا مصابون بالكوليرا".

يقول النقاد إن تفشي المرض فاجأ السلطات عندما ضرب قبل 12 شهرًا تقريبًا.

وقالت رئيسة الخدمات الصحية الوقائية، ستورم كابولوزي، إن الحكومة وجماعات الإغاثة تعمل على توفير المياه الصالحة للشرب ومرافق غسل اليدين. لكنه ألقى باللوم على بعض الأقسام الاجتماعية في تأجيج انتشار المرض.

وقال: "لدينا بعض الديانات التي لا تسمح لأفرادها بالذهاب إلى المستشفى" عند المرض.

في سبتمبر، حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه بعد سنوات من التدهور، يشهد الكوكب "زيادة مقلقة" في تفشي الكوليرا، مع إضافة تغير المناخ إلى العوامل التقليدية مثل الفقر والصراع.

في جميع أنحاء العالم، يصيب المرض ما بين 1.3 مليون إلى أربعة ملايين شخص كل عام، مما يتسبب في وفاة ما يصل إلى 143000 شخص.