محمد فايز فرحات: 19 قضية أساسية مطروحة للنقاش بالحوار الوطنى

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحوار الوطني انطلق بناء على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعدها بدأت الأدوار التحضيرية بتشكيل مجلس الأمناء، وتنفيذ المجلس لبعض الاستحقاقات والالتزامات طوال الفترة الماضية.

تحديد المعايير التي يعمل عليها الحوار الوطني

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن كل مرحلة من مراحل الحوار، شهدت مهمة تم تنفيذها وواجبات أساسية على مجلس الأمناء، وذلك لتحديد المعايير التي يعمل عليها الحوار الوطني خاصة أن هذا التقليد لم يكن موجودًا من قبل.

وأكد أن القوى السياسية ليست لديها هذه الخبرة الجديدة، وكان أمام مجلس الأمناء تحديد المعايير، وكان هناك دائمًا نقاش طويل في كل القضايا والمراحل الأولى، كما كان هناك بعض الاختلافات، ولكن المجلس كوّن خبرة مهمة ونجح في إرساء قواعد التوافق وكيفية الوصول إليه داخل الحوار الوطني.

وأوضح، أنه بعد تحديد محاور الحوار تم الاستقرار على 19 قضية رئيسية وتحتها أسئلة فرعية مثل التعليم والصحة، وذلك حتى تكون هناك خريطة واضحة أمام اللجان.