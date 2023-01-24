مواطن من أسوان: «حياة كريمة» أنقذت القرى من إهمال 50 عامًا

شهادة ميلاد جديدة كُتبت لقرى نصر نوبة بمحافظة أسوان بعد تدخل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبدء العمل في تطوير تلك القرى التي لم تلق أي اهتمام على مدار 50 عامًا حيث عاشت إهمالاً في كل شيء لتحقق المبادرة حلم سكانها في أقل من 4 أعوام فقط استطاعت أن تطور القطاعات المختلفة وتطوير المرافق من كهرباء وصرف صحي وغاز طبيعي ومياه شرب وتمهيد الطرق وغيرها من الخدمات.

قال إسلام محمد سيف، أحد القيادات الشبابية بنصر النوبة، إن القرية تشهد مجهود جبار وما يتم إنجازه علي أرض النوبة في عهد الرئيس يفوق الخيال فلم تشهد نصر نوبة أي تطوير منذ عام 1964 إلا في عهد الرئيس السيسي.

وأضاف أن الدولة متمثلة في مبادرة «حياة كريمة» قامت بتطوير وإنشاء الكثير من المرافق الخدمية كما أنشأت المدارس الجديدة وتطوير البعض الآخر وتوسيعها وادخال فصول جديدة لاستيعاب الأعداد كما تم إنشاء مجمعات حكومية بكل مجلس قروي لخدمة المواطن ولتخفيف معاناة الأهالي من الذهاب إلى مسافات طويلة، خصوصًا في الخدمات الصحية والسجل المدني وغيرها.

وأشار الخدمات الأخرى التي تم انشائها وتطوير البنية التحتية و توفير أعمدة كهرباء في الطرق ومحاولات كهربائية جديدة تناسب الجهد لدى القرى واستيعاب الضغط الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة واستخدام الأجهزة والمبردات، أما من ناحية الإنشاءات الأخرى فقد تم إنشاء وتطوير مراكز الشباب وتوفير السكن الكريم لغير القادرين وتوفير مشروع الغاز الطبيعي بقرى النوبة وأيضا توفير مشروع الصرف الصحي.