«تعليم بورسعيد» تستقبل 3 طالبات من الكوادر الموهوبة بمدرسة القناة الإعدادية للبنات

استقبلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، ٣ طالبات من الكوادر الموهوبة فنيا بمدرسة القناة الإعدادية للبنات بمكتبها بديوان المديرية.

وأكدت وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد دائما ما يسعى للبحث عن المواهب الطلابية في شتى المناحي ومختلف المراحل الدراسية تمهيدا لصقلها وإعدادها إعدادا جيدا وتوظيفها في مجالها الفني بالشكل الأمثل.

وذكرت أن الطالبات الموهوبات هن "لوجين عباس"، و"بسمة سالم" و"ريناد ايمن حمليط"، لافتة إلى أن جميعهن من المقيدات بالصف الأول الإعدادى بمدرسة القناة الإعدادية للبنات.

وأضافت وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد غني بالمواهب الطلابية والأنشطة التربوية في مجالات الفنون المتعددة ومنها التمثيل والغناء والإلقاء والشعر والرسم والعزف الموسيقي بالإضافة إلى المواهب الطلابية في مجال العلوم والابتكارات.

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن تلك المواهب تحظى بالإعداد الجيد داخل المدرسة على أيدي معلمين متخصصين في مجالاتهم وهو ما يميز المجتمع المدرسي عن غيره مثل مراكز الدروس الخصوصية التي تبيع العلم الزائف للطلاب.

جاء ذلك بحضور علي الألفي نقيب معلمي بورسعيد وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية ومحمود بدوي مدير عام التعليم العام وسلوى عبد المقصود مدير مدرسة القناة الإعدادية للبنات.