الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر موسى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دوسلدروف على رحلة طيران شركة تيوي فلاي اشتبه عادل قرنى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب ألماني الجنسية قادم من ألمانيا . 
وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة سها عادل مأمور الفحص وخالد يحيى تلاحظ وجود كثافات متماثلة .

وبالعرض على محمد سيد نائب مدير الإدارة قرر تكليف محمد أبو بكر تفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ٩ جرام من نبات الماريجوانا و٥ جرام من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون من جوهر الحشيش المخدر داخل التبغ الخاص بالسجائر.

وقام بالجرد والتحريز كلا من محمود خميس ووائل على ومحمد نقراشي بحضور محمد طعيمة وعصام عباس بالأمن الجمركى .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 3 لسنة 2023 وإحالة الراكب للنيابة.

X-RAY ب إجراءات تفتيش الركاب الاستيراد أشعة X-RAY 2020 آشعة التهرب الجمركي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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