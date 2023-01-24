الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن اليوم| بدء صرف تعويضات الصيادين والمشاركة فى اجتماعات مجلس وزراء العرب

نيفين القباج
نيفين القباج

أجرت وزارة التضامن، الثلاثاء، العديد من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-

«التضامن» تبدأ صرف تعويضات الصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة
وتبدأ وزارة التضامن، اليوم، صرف تعويضات الصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة العاملة في بحيرتي السد العالي وقارون عن فترات توقف الصيد.

وأكدت وزارة التضامن أن الهدف من هذه التعويضات تنمية الثروة السمكية، والتي تحدد بموجب قرارات يصدرها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأشارت وزارة التضامن إلى أن التعويضات تشمل 3620 مستفيدًا، منهم 2450 صيادًا و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان عن فترة التوقف لمدة ثلاثة شهور بواقع 500 جنيه شهريًا.

https://www.dostor.org/4291960
«القباج» تشارك في اجتماعات مجلس وزراء الشئون العرب بالدوحة
تتوجه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل المشاركة في أعمال اجتماعات الدورة الـ"42” لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والتي تعقد على مدار يومي 25 و26 يناير الجاري، بالإضافة إلى مشاركتها في اجتماع الدورة الـ"78" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب المشكل من "جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال، جمهورية العراق، سلطنة عمان، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية "عضو دائم" لمدة عامين، وبحضور دولة قطر رئاسة الدورة الـ"42” لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.
https://www.dostor.org/4291975

«التضامن» تشارك في الدورة الـ54 للكتاب بأنشطة «وعي للتنمية المجتمعية»
تشارك وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار: على "اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع".

وتحل  المملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.

https://www.dostor.org/4292392

الاجتماعية الشئون الاجتماعية العاصمة القطرية التعويضات التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

حرقها حية.. زوج يشعل النيران فى زوجته ببولاق الدكرور.. ويعترف: «بتنكد عليا»

النرويج تدرس إرسال 8 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا من أصل 36 تمتلكها

حيثيات إعدام منفذ مذبحة الريف الأوروبي: شيطان عاشر إحدى ضحاياه وتقدم لخطبة شقيقتها

غلق وتشميع أكاديمية تمريض بدون ترخيص ومصنع ألبان ببني سويف

«هنا متحف أم كلثوم».. ادفع 5 جنيهات وقابل سيدة الغناء العربى

أكثر من 100 ترشيح.. من يفوز بجائزة الأوسكار لعام 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله

وزير العدل الفلسطينى: ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الخان الأحمر مخالفة للقوانين الدولية