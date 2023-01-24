التضامن اليوم| بدء صرف تعويضات الصيادين والمشاركة فى اجتماعات مجلس وزراء العرب

أجرت وزارة التضامن، الثلاثاء، العديد من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-

«التضامن» تبدأ صرف تعويضات الصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة

وتبدأ وزارة التضامن، اليوم، صرف تعويضات الصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة العاملة في بحيرتي السد العالي وقارون عن فترات توقف الصيد.

وأكدت وزارة التضامن أن الهدف من هذه التعويضات تنمية الثروة السمكية، والتي تحدد بموجب قرارات يصدرها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأشارت وزارة التضامن إلى أن التعويضات تشمل 3620 مستفيدًا، منهم 2450 صيادًا و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان عن فترة التوقف لمدة ثلاثة شهور بواقع 500 جنيه شهريًا.

https://www.dostor.org/4291960

«القباج» تشارك في اجتماعات مجلس وزراء الشئون العرب بالدوحة

تتوجه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل المشاركة في أعمال اجتماعات الدورة الـ"42” لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والتي تعقد على مدار يومي 25 و26 يناير الجاري، بالإضافة إلى مشاركتها في اجتماع الدورة الـ"78" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب المشكل من "جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال، جمهورية العراق، سلطنة عمان، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية "عضو دائم" لمدة عامين، وبحضور دولة قطر رئاسة الدورة الـ"42” لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

https://www.dostor.org/4291975

«التضامن» تشارك في الدورة الـ54 للكتاب بأنشطة «وعي للتنمية المجتمعية»

تشارك وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار: على "اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع".

وتحل المملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.

https://www.dostor.org/4292392