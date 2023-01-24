الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القباج» تشارك في اجتماعات مجلس وزراء الشئون العرب بالدوحة

نيفين القباج
نيفين القباج

تتوجه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل المشاركة في أعمال اجتماعات الدورة الـ"42” لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والتي تعقد على مدار يومي 25 و26 يناير الجاري، بالإضافة إلى مشاركتها في اجتماع الدورة الـ"78" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب المشكل من "جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال، جمهورية العراق، سلطنة عمان، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية "عضو دائم" لمدة عامين، وبحضور دولة قطر رئاسة الدورة الـ"42” لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.
 
كما ستشارك وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها إلى الدوحة في الحدث رفيع المستوى حول "الأشخاص ذوي الإعاقة.. والفقر متعدد الأبعاد.. مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.. وما بعد"، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر وحضوره، وكذلك حضور السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي على هامش أعمال الدورة عددًا من اللقاءات الثنائية مع الوزراء العرب المشاركين في أعمال الدورة، وذلك لمناقشة الملفات المعنية بالتنمية البشرية والاجتماعية، وبحث سبل التعاون بين مصر والبلدان العربية في عدد من المجالات.

الاشخاص ذوي الاعاقة التنمية البشرية والاجتماعية التنمية المستدامة 2030 التضامن الاجتماعي العاصمة القطرية الدوحة العاصمة القطرية

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