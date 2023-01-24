«أسنان طنطا» تحصل على شهادتي أيزو في الإدارة وجودة التعليم

أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، حصول كلية طب الأسنان بالجامعة على شهادتي "أيزو 2018: 21001" وأيزو 9001: 2015" في الإدارة وجودة التعليم من شركة "QME" الدولية لتصبح ثاني كلية بالجامعة تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.

وأكد رئيس الجامعة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن حصول كلية طب الأسنان على شهادتي الأيزو إنجاز جديد يضاف إلى انجازات الجامعة، موضحاً أن ذلك يعكس التزام الكلية بتطبيق كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية، ووجه التهنئة لأسرة الكلية لتحقيق هذا الإنجاز.

بدوره، أوضح عميد الكلية الدكتور حاتم أمين، أن نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة التي انتهجتها الكلية بتطبيق نموذج الإدارة بالأهداف وتوفير بيئة عمل مناسبة كان لها الأثر الأكبر فى حصول الكلية على شهادتي الأيزو، مؤكدًا حرص إدارة الكلية علي دعم رؤية "مصر 2030" ورفع كفاءة الجهاز الإداري لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي والحوكمة على مستوى كافة القطاعات.