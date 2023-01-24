غلق وتشميع أكاديمية تمريض بدون ترخيص ومصنع ألبان ببني سويف

قاد سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف ، حملة لجنة حماية المستهلك، والتي استهدفت المرور على الأسواق ومحلات وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية وبعض المراكز والمنشآت الطبية والعيادات الخاصة والمعامل بدائرة مركز ومدينة بني سويف، والتي اسفرت عن تحرير 32 محضرا ، وغلق وتشميع أكاديمية تمريض بدون ترخيص ، ومصنع ألبان "غير مرخص".

وذكرت المحافظة في بيان صادر، الثلاثاء، أن المخالفات عبارة عن ضبط ومصادرة 10 أطنان أرز تم حجبها بغرض الاحتكار والتربح داخل أحد المخازن ، والتحفظ على نحو 3 أطنان لحوم منتهية الصلاحية داخل مطعمين ، والتحفظ أبضا على ماكينة طبع استيكرات لمنتجات " تقليد وغش تجاري"، علاوة على تحرير 18 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار ، و6 محاضر لعدم إصدار فواتير ، و4 محاضر لعدم توافر اشتراطات النظافة، و4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية .

وأشار البيان إلى أنه شارك في الحملة أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف و علاء عيد مدير الأزمات و فواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف ، والدكتور سامي الدهشوري مدير المجازر بالطب البيطري ، ومسؤولى التموين والصحة والإشغالات، وذلك في إطار توجيهات، المحافظ ، الدكتور محمد هاني غنيم بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين ،وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية والمنشآت الصحية للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال الخارجين عن القانون.