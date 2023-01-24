«الثقافة» تدشن مبادرة «إنت مش لوحدك» باستضافة أطفال 57357 (صور)

استقبل اليوم الثلاثاء، الدكتور وليد قانوش، رئيس القطاع الفنون التشكيلية، مجموعة من أطفال مستشفى 57357 برفقتهم أولياء أمورهم والطاقم الطبي المشرف عليهم؛ يأتى ذلك تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وفي أولى فعاليات مبادرة "إنت مش لوحدك"؛ التي أعلنت عنها وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية.

وكانت الإدارة العامة للتنشيط الثقافي وإدارة التربية المتحفية بقطاع الفنون التشكيلية قد أعدا برنامجاً ثقافياً وفنياً وترفيهياً استمر لأكثر من خمس ساعات بدأ بإهداء رئيس القطاع الورود لكل الأطفال والحضور، ثم أستمتع الأطفال بجولة داخل متحف محمد محمود خليل وحرمه، أعقبها حفل موسيقي غنائي قدمته فرقة (الشمس) وهي فرقة تجمع بين الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الأصحاء الذين تشاركا الشدو بنخبة من الأغاني الوطنية الخالدة، وعلى وقع الأغاني والموسيقى شرع أطفال 57357 في ورشة فنية (رسم بالألوان المائية) تحت إشراف الفنان خالد سماحي وإدارة التربية المتحفية وشاركهم أجزاء منها الدكتور وليد قانوش الذي قام كذلك بتوزيع الهدايا التذكارية لتخليد هذه اللحظات الرائعة من البهجة والفن في نفوس الأطفال، ليتكاتف الجميع من أجل أن تنسى هذه الزهور البريئة آلام المرض وأناته.

يجدر التذكير بأن مبادرة "أنت مش لوحدك" تبنتها معالي وزير الثقافة بهدف دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان مع المجتمع، وإنماء الشعور برعاية مؤسسات الدولة لهم وحرصها على رفع الوعي وتشجيع المواهب واكتساب معارف وهوايات جديدة. وسوف يتكرر هذا النشاط في الأسبوع الأخير من كل شهر بفئات مختلفة وفي مواقع مختلفة تابعة لقطاع الفنون التشكيلية.

يذكر أنه أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارا، بندب الدكتور وليد محمد عبد الله قانوش، أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية، للعمل رئيسا لقطاع الفنون التشكيلية .



ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور خالد سرور، رئيس القطاع السابق على ما بذله من جهد خلال فترة توليه المسؤولية.

واجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مع الدكتور وليد قانوش عقب تكليفه برئاسة قطاع الفنون التشكيلية اليوم لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة وأهم التوجيهات.

وأشار قانوش إلى أن العمل سيرتكز على تطوير إستراتيجية عمل القطاع بما يتناسب وتاريخ مصر الفني العريق، ووضع خطة للترويج والتعريف بما يتبع القطاع من متاحف وما يملكه من كنوز فنية وهو ما يساهم في رفع الذائقة الفنية، والاهتمام بشكل خاص بالمواهب الشابة والمبدعين في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، وتوفير كل الدعم لرموزنا من كبار الفنانين.