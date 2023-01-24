الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مصادر بالتعليم تنفى رفع الدرجات طلاب الشهادة الإعدادية لـ90%

التربية والتعليم
التربية والتعليم

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم حقيقة ما تم تداوله بشأن أنه يوجد تعليمات من بعض الادارات التعليمية للمصححين برفع الدرجات للشهادة الاعدادية وأن تكون أقل نسبة نجاح بالادارة 90%.

وقالت مصادر، في تصريحات لـ"الدستور":"هذا كلام ليس له أى أساس من الصحة مشيرُا إلى أن تصحيح الشهادة الاعدادية مركزى على مستوى المحافظة.

وتتابع وزارة التعليم امتحانات الشهادة الاعدادية على مستوى جمهورية مصرالعربية من خلال غرف العمليات، على أن تستمر امتحانات الشهادة الاعدادية حتى يوم 26 يناير الجارى.

وبلغ إجمالى عدد المتقدمين لامتحان اليوم فى الشهادة الإعدادية 199601 طالبا وطالبة بنسبة حضور 93,8 % مقسمة علي 688 لجنة بالجيزة

أما بالنسبة للصف الثانى الثانوى العام لمادتي وكان امتحانهم اليوم فى مادتى تطبيقات الرياضات / والجغرافيا وقد بلغ عدد المتقدمين للامتحان اليوم 73579 بنسبة حضور 99 ٪

كما تابعت مديرية التربية والتعليم بالجبزة من خلال غرفة العمليات التعليم الفني بمختلف التخصصات " زراعي – تجاري – فندقي – صناعي " والبالغ عددهم 36774 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 95,26 %

وقالت تعليم الجيزة فى بيان لها اليوم الثلاثاء: الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ولم ترد أى شكاوي من صعوبة الامتحانات وتم التأكيد علي حسن السير والانضباط داخل اللجان .

ووجه أشرف سلومة مدير مديرية الجيزة على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الامتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب  مع التشديد على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب المحمول أو أى وسائل اتصالات حتى لا يتعرض أحد منهم للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

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