مواعيد عرض حكاية «مهلة أخيرة» من مسلسل «كل أسبوع حكاية» على cbc

ينطلق عرض الحكاية الخامسة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والتي تحمل اسم "مهلة أخيرة"، يوم السبت المقبل 28 يناير 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc.

الحكاية من بطولة داليا مصطفى ونور محمود وناهد رشدي وعزت زين ولبنى ونس وميشيل مساك وأشرف طلبة، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج معتز حسام.

تدور الأحداث حول الخلافات الزوجية وأخذ فرصة من أجل إصلاح المشاكل، من خلال شخصية "دنيا" التي تشارك زوجها "حسن" في سوبر ماركت كبير بالمعادي. ونتيجة للخلافات بينهما يقرران تأجيل الطلاق وأخذ مهلة لنهاية شهر رمضان، ثم الطلاق بعدها.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل “في كل أسبوع حكاية” البوستر الدعائي لحكاية “مهلة أخيرة” والمقرر عرض أولى حلقاتها يوم السبت المقبل عبر شبكة قنوات cbc.

وتصدر البوستر الدعائي لحكاية “مهلة أخيرة” كل من داليا مصطفى ونور محمود بطلي الحكاية.

وتدور أحداث حكاية مهلة أخيرة حول تعرض داليا مصطفى للعنف الأسري من زوجها نور محمود وتطلب الطلاق، وخلال الأحداث يطلب مهلة أخيرة من أجل إعادة تصحيح الأوضاع، والحكاية الجديدة من بطولة داليا مصطفى ونور محمود وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.