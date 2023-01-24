الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد عرض حكاية «مهلة أخيرة» من مسلسل «كل أسبوع حكاية» على cbc

داليا مصطفى
داليا مصطفى

ينطلق عرض الحكاية الخامسة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والتي تحمل اسم "مهلة أخيرة"، يوم السبت المقبل 28 يناير 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc.

الحكاية من بطولة داليا مصطفى ونور محمود وناهد رشدي وعزت زين ولبنى ونس وميشيل مساك وأشرف طلبة، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج معتز حسام.

تدور الأحداث حول الخلافات الزوجية وأخذ فرصة من أجل إصلاح المشاكل، من خلال شخصية "دنيا" التي تشارك زوجها "حسن" في سوبر ماركت كبير بالمعادي. ونتيجة للخلافات بينهما يقرران تأجيل الطلاق وأخذ مهلة لنهاية شهر رمضان، ثم الطلاق بعدها.

 

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل “في كل أسبوع حكاية” البوستر الدعائي لحكاية “مهلة أخيرة”  والمقرر عرض أولى حلقاتها يوم السبت المقبل عبر شبكة قنوات cbc.

وتصدر البوستر الدعائي لحكاية “مهلة أخيرة” كل من داليا مصطفى ونور محمود بطلي الحكاية.

وتدور أحداث حكاية مهلة أخيرة حول تعرض داليا مصطفى للعنف الأسري من زوجها نور محمود وتطلب الطلاق، وخلال الأحداث يطلب مهلة أخيرة من أجل إعادة تصحيح الأوضاع، والحكاية الجديدة من بطولة داليا مصطفى ونور محمود وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.

 

“في كل أسبوع حكاية” cbc watch it المخرجة روجينا بسالي حكاية ملك وكتابة حكاية مهلة أخيرة فى كل اسبوع حكاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-1-2023 في البنوك المصرية بنهاية التعاملات (تحديث لحظي)

هل البنوك تعمل غدا؟ .. تعرف على إجازة 25 يناير 2023 للبنوك

رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة 71

كيف تحولت السوشيال ميديا إلى سوق موازية لبيع العملات الأجنبية؟

تكثيف ساعات تصوير مسلسل «الكتيبة ١٠١» لعرضه فى رمضان المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله

وزير العدل الفلسطينى: ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الخان الأحمر مخالفة للقوانين الدولية