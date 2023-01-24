استمرار تحصين الإنتاج الحيواني من مرض الجلد العقدي بالوادي الجديد

أكد الدكتور ناجي محمد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الحديد، اليوم الثلاثاء، على استمرار تحصين الإنتاج الحيواني بجميع مراكز المحافظة من مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية

وأضاف عوض أن الحمله القوميه الأولى للتحصين ضد مرض الجلد العقدى والحمي القلاعية تتجول داخل المزارع لتحصين الماشية والعجول والخراف للحفاظ علي الإنتاج الحيواني من الأمراض المنتشرة بمراكز المحافظة

يأتي هذا بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وتحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتعليمات اللواء الدكتور ايهاب صابر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية

حيث انطلقت منذ يومين الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الجلد العقدى بجميع مراكز المحافظة الخمسة لمباشرة أعمالها ومواجهة الأمراض المنتشرة والتي تهدد الثرورة الحيوانية بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بالفرق الثابتة والمتحركة بجميع المراكز لبدء التحصين الفوري للحفاظ على كافة الثروات الحيوانية الموجودة داخل المحافظة.

الجدير بالذكر أن مرض التهاب الجلد العقدي مرض جلدي فيروسي معدي خطير يصيب الأبقار ينتقل بشكل أساسي عن طريق لدغ الحشرات ويتميز إكلينيكياً بالحمى والظهور المفاجئ لعقد على معظم أنحاء جلد الحيوان تقريبا مع التهاب الأوعية الليمفاوية وأوديما بالأرجل ومقدم الصدر.

