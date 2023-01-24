محافظ بني سويف يوقع بروتوكول تعاون مع معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية

وقع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مجال الدعم الفني وتقديم الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية لاختيار أنسب المواقع "جيولوجياً"لإقامة المشروعات، ودراسات تأمين المناطق التي من المحتمل تعرضها لأضرار أو تغيرات في تركيبات التربة.

وقام بالتوقيع على البروتوكول من المعهد الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وشيرين حسين مدير المكتب الفني وبعض قيادات المعهد.

وأعرب المحافظ عن ترحيبه بتوقيع البروتوكول،الذي يستهدف تقديم الدعم الفني والعلمي لبعض الأماكن والمواقع ذات طبيعة جغرافية وجيوفيزيقية خاصة،تستلزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات وفق أسس عملية مدروسة لتلافي حدوث أية تداعيات محتملة مستقبلياً ،مثمناَ دور المعهد الذي يزخر بالعديد منا لقامات العلمية من العلماء والباحثين المتميزين ، خاصة وأن المعهد يقدم العديد من الاستشارات العلمية وتنفيذ المشروعات البحثية التي تدعم خطط التنمية مما يجعله أحد أهم بيوت الخبرة في هذا المجال.

وعقب توقيع البروتوكول استعرض رئيس المعهد بعض مجالات عمل المعهد ، والتي تتضمن العديد من المجالات منها دراسة الوضع الزلزالي واختيار أنسب المواقع لإقامة المنشآت الهامة ، ودراسات تحركات القشرة الأرضية وتطبيقاتها والتطبيقات المختلفة لفروع الفلك والجيوفيزياء وعلوم الفضاء وغيرها من المجالات.

وفي سياق آخر،كرم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم "ابنة بني سويف "البطلة بسمة رمضان عبد الوهاب" لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، بعد وصولها من دولة سوريا، بعد مشاركتها في البطولة العربية لرفع الأثقال، حيث حصدت 3 ميداليات ذهبية لمصر في رفع الأثقال تحت 17 عام بالبطولة العربية فى الخطف والكلين والنطر في منافسات وزن 45 كجم.

واستقبل المحافظ البطلة وأسرتها والمدربين لها ، مشيدا بأداء ابنة بني سويف في البطولة، ومهنئا لها بحصولها على المركز الأول، متمنيا لها مزيد من الإنجازات لها ولوطنها مصر، مهنئا بعثة المنتخب بالبطولة، مشيدا بمدربي اللاعبة بالمشروع الكابتن أحمد محمد عبدالعزيز، الكابتن مصطفى محمد عبدالعزيز ، ومدير المشروع ببنى سويف الكابتن إيمان حسين نور الدين.