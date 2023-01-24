الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس جامعة قناة السويس: دورات تدريبية معتمدة بمركز الألسن للغات والترجمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إن مركز الألسن للغات والترجمة بكلية الألسن  يقدم مجموعة من البرامج التدريبية المتميزة في اللغات المختلفة  بواقع  24  ساعة تدريبية لكل برنامج، وذلك في خدمة مجتمعية للطلاب والدارسين وأفراد المجتمع بكل شرائحه، وبما يخدم احتياجات سوق العمل.

وأضاف الدكتور مندور أن الجامعة تقدم خدماتها المجتمعية والتدريبية، وذلك من خلال حقيبة تدريبية متميزة تتماشى مع احتياجاتهم، ومتطلبات سوق العمل، وتقدمها المراكز التدريبية المنتشرة بالكليات وإدارة الجامعة؛ مؤكدا أن تلك الدورات تأتي في إطار المسئولية المجتمعية نحو المجتمع والبيئة المحيطة.

وأضاف الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن أن أي برنامج يبدأ تنفيذه بالمركز بمجرد اكتمال أعداد الدارسين، على أن يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من جامعة قناة السويس وكلية الألسن ومركز الألسن للتدريب والترجمة بإتمام التدريب، كما  يمنح  المتدربون فى أول مجموعة من كل دورة  خصم 30% ، وتعقد  اكتر من مجموعة لنفس الدورة،  وذلك لتوفير مواعيد تناسب المتدربين.
وتابع أن  التدريب يكون فى مقر كلية الألسن ومركز الألسن للتدريب والترجمة، فى قاعات مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة التي تساعد على تعلم وإتقان اللغة في فترة وجيزة.

ويتم التدريب على يد نخبة من الأساتذة الجامعيين، والمتخصصين فى مجال اللغات  والترجمة.

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