نائب محافظ الإسماعيلية يتابع حل مشاكل الصرف الصحي في مدينة المستقبل

أجرى المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية في مدينة المستقبل، بحضور رئيس المركز والمدينة ومدير عام مديرية الطرق والنقل ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، أعمال مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية من إحلال وتجديد غرف الصرف الصحي ( غرف التفتيش) في عمارات التعاونيات شارع أبوبيتر وعمارات إسكان مبارك بإجمالي عدد ١٤٠ غرفة صرف صحي، بالإضافة إلى تغيير صواعد ونوازل العمارات والتي تشمل أعمال تغيير المواسير المتهالكة ٤ و٣ بوصة إلى مواسير ٤ بوصة بلاستيك علاوة على تغيير مواسير غرف الصرف الصحي من مواسير ٤ بوصة إلى ٨ بوصة.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية، ضرورة تسليم غرف الصرف الصحي لاتحاد مُلاك كل عمارة للحفاظ عليها وصيانتها لمنع تكرار مشاكل الصرف الصحي مرة أخرى.

من ناحيته، قال مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية إنه سيتم أعمال فرد الطبقة الأسفلتية لعدد من الطرق بمدينة المستقبل فور التأكد من حل مشاكل الصرف الصحي بالكامل.

وخلال الجولة، وجَّه مركز ومدينة الإسماعيلية ومديرية الطرق لعمل تصور لرفع كفاءة وتجميل الجزيرة الوسطى بمدخل مدينة المستقبل؛ تمهيدًا للعرض على الوزير المحافظ حرصًا على المظهر الجمالي لسكان المدينة.

الجدير بالذكر، أن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية كلف مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، في مطلع يناير الجاري، باتخاذ خطوات عاجلة نحو علاج مشاكل غرف التفتيش الخاصة بعمارات التعاونيات والمستقبل والتي استمرت لمدة أعوام من أجل رفع المعاناة عن سكان المدينة نتيجة المشاكل المزمنة للصرف الصحي بالمدينة.