الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات والغرامة لتاجر مخدرات بمدينة نصر

مخدرات
مخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم" كريم.ع" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط لاتهامه بالاتجار في الاستروكس المخدر بمدينة نصر وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية أن المتهم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة حاز وأحرز وآخرون سبق الحكم عليهم بقصد الاتجار، جوهر الاستروكس المخدر وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية وردت إليه معلومات مفادها اتجار المتهم "كريم ع" وثلاثة آخرين سبق الحكم عليهم بالمواد المخدرة فانتقل إلى حيث أيقن وجودهم.

وأبصرهم يتردد عليهم أشخاص يتبادلون فيما بينهم أشياء فتقدم عارضاً مبلغ نقدي قدره خمسون جنيها لشراء مخدر.

فقام المتهم الثاني بأمر الإحالة بعرض كيس بلاستيكي صغير الحجم شفاف اللون يحوى جوهر الاستروكس المخدر وآنذاك قام بضبطهم حائزين ومحرزين عدد 32 كيسا بلاستیکيا صغیرا شفافا تحوى ذات الجوهر المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بإحرازها وحيازتها بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها القانونا، وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن الأكياس المضبوطة جميعها يحوى كل منها مسحوقا أصفر برتقالي اللون ثبت أنه لجوهر الاستروكس المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت قائماً 20.40 جرام.

محكمة جنايات القاهرة مدينة نصر الاستروكس المخدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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