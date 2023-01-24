«نقل النواب» توصى بفتح مزلقان البدرشين نظرًا للكثافة المرورية

ناقشت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن رفع كفاءة الطرق وإنشاء كباري لتسهيل حركة النقل والمواصلات.

وبحثت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق بشأن إعادة فتح مزلقاني البدرشين والمساندة بمدينة العياط بمحافظة الجيزة، جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، وممثلي محافظة الجيزة وبحضور ممثلي وزارة النقل والمواصلات، وممثلي وزارة المالية، وممثلي وزارة التخطيط.

وقال النائب نادر الخبيري، مقدم طلب الإحاطة، إنه تم غلق مزلقان مدينة البدرشين، وقام الأهالي بتقديم العديد من الاستغاثات للمسئولين، حيث إن عدد سكان المدينة يتخطي نصف مليون مواطن، وغلق المزلقان أدى إلى انقسام المدينة إلى نصفين شرقي، وغربي.

وطالب النائب نادر الخبيري بفتح المزلقان لحين انتهاء الدراسات الخاصة بوزارة النقل وإيجاد حل بديل للمشكلة القائمة، موضحا أن الأهالي قاموا بعمل فتحات في سور السكة الحديد حتى يتسني لهم عبور الطريق.

من جهته، قال النائب عماد الدرجلي، إن الأمر كان في البداية هو تطوير المزلقان، لكن انقلب الأمر إلى غلق المزلقان، مؤكدا أن غلق المزلقان الشرعي أدى إلى عمل فتحات غير شرعية لمرور المواطنين، مطالبا بحل عاجل للأزمة التي يعيشها أهالي البدرشين والعياط.

وفي السياق ذاته، قال النائب حسام عاشور، إنه كان يجب أن يكون هناك تنسيق بين المحافظة ووزارة النقل وأعضاء مجلس النواب عن البدرشين والعياط، لأنهم علي دراية كاملة بمشاكل المنطقة لإيجاد افضل الحلول والوصول لحل يتناسب مع الجميع.

وانتقد النائب حسام عاشور عدم وجود تنسيق بين المحافظة والنواب، ما أدى إلى عمل فتحات وممرات غير شرعية تؤدي إلى وفاة المواطنين أثناء عبور الطريق.

من جهته، قال الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، إن المواطن في جنوب الجيزة وشمالها على رأس اهتمام المحافظة، لافتا إلى أن معظم موازنة المحافظة ينفق على القرى والمراكز.

وأضاف الشهابي أن الدولة المصرية تستجيب لاحتياجات المواطنين في القرى والريف والمراكز، ونحن في محافظة الجيزة نعمل علي مشاريع البنية التحتية من مشروعات المياه والصرف الصحي، مؤكدا أن محافظة الجيزة تولي اهتماما خاصا بالريف والقري في المحافظة.

ورأت اللجنة بعد المناقشات أن غلق مزلقان البدرشين أدى إلى تواجد معابر مخالفة للقانون أدت لوقوع العديد من الحوادث.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد بفتح مزلقان البدرشين نظرًا للكثافة المرورية والتي تعتبر فوق الطاقة الاستيعابية للمزلقان.