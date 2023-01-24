الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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بدء تشغيل أحدث جهاز للقسطرة المخية بمركز جراحة المخ والأعصاب بجامعة المنصورة

اول عملية
اول عملية

أعلنت إدارة المراكز الطبية الثلاثة المتخصصة بمستشفيات جامعة المنصورة عن إجراء أول حالة قسطرة تشخيصية للمخ بمركز جراحة المخ والأعصاب، بواسطة الجهاز الأحدث بالمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن المستشفيات والمراكز الطبية  تشهد تطورا كبيرا على كافة المستويات، وجارٍ العمل على استكمال تجهيز المراكز الطبية الثلاثة المتخصصة «مركز جراحة المخ والأعصاب- مركز جراحة النساء والتوليد- مركز جراحة العظام» بأحدث التجهيزات الطبية وفقا لأحدث التقنيات في المجال الطبي، والتى تعد إنجازا متميزا للجامعة لتقديم خدمات طبية على مستوى عال من المهنية، وبما يتوافق مع معايير الجودة في الرعاية الصحية، وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية وقيادتها السياسية لتطوير الخدمات الطبية لصالح المواطن المصرى وتطبيق رؤية الجمهورية الجديدة فى القطاع الصحى.

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وأشار الدكتور وائل زكريا، مدير المراكز الطبية الثلاثة المتخصصة، إلى أن تشغيل جهاز للقسطرة المخية يعد إضافة كبيرة للتشخيص والعلاج لمرضى المخ والأعصاب، وهو أحدث جهاز للقسطرة المخية على مستوى الجمهورية، ويساعد في تقديم حلول عديدة للمرضى والانتهاء من هذه النوعية للحالات المشمولة داخل المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وتستخدم القسطرة المخية لعلاج حالات:

جلطات المخ، تركيب دعامات بشرايين المخ الضيقة، علاج التمددات الشريانية، علاج الوحمات المخية والشوكية، بعض حالات الأورام المخية ما قبل الجراحة.

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ويتولى الإشراف الفني على هذه الوحدات تخصصات: الأشعة التداخلية وطب وجراحة المخ والأعصاب، وملحق بوحدة القسطرة المخية عناية متوسطة لاستقبال المريض ومتابعته بعد عمل إجراء القسطرة، ومجهزة بجهاز تنفس صناعي ومونيتور لقياس المعدلات الحيوية للمريض وجهاز صدمات.

كما استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، لعقد ورشة عمل حول التطوير المؤسسي الرقمي في إطار استراتيجية مصر الرقمية، وقاما بتسليم شهادات برنامج المسئول الحكومي المحترف إلى المتدربين الحاصلين على هذا البرنامج من العاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة.

المراكز الطبية جامعة المنصورة قسطرة المخ والأعصاب رئيس جامعة المنصورة

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