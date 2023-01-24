«ميني ماك».. أحدث إصدارات شركة آبل في 2023

أعلنت شركة آبل عملاق التكنولوجيا الأمريكية، عن أحدث إصدار لها ماك ميني في عام 2023، الذي يعد أحد أقدم خطوط منتجات آبل، ويحافظ الإصدار الجديد على الأداء الأفضل لماك ميني، كأفضل اختيار لمنشئ البودكاست ومنشئ المحتوى.

وبحسب موقع "cnet" الأمريكي، الإصدار متوفر الآن في نسخة جديدة أكثر قوة،حيث يعد جهاز ماك ميني أحد أقدم خطوط منتجات ابل، ويعود تاريخه إلى عام 2005 (في إصدار ما قبل انتل)، قبل عام من أول جهاز ماك بوك، بعد كل هذه السنوات، احتفظت بنفس الشكل الأساسي وجذب الكثير من نفس الجمهور.

وتابع الموقع أنه على عكس أجهزة الكمبيوتر المحمولة ماك بوك برو وأيل، أو الديسك توب آي ماك، تم تصميم ميني للتوافق مع المساحات الصغيرة والاقتران مع ما تختاره من أجهزة العرض والإدخال.

ماك ميني

يُطلق عليه أحيانًا اسم الكمبيوتر المفضل لدى podcaste ، ولا يزال هذا الوصف ينطبق على هذا التكرار الجديد لجهاز ماك ميني ومع معالج M2 Pro الاختياري من خط شرائح آبل، كما أنه يمكن لجهاز ميني الجديد القيام بمهام وسائط متعددة أكثر تعقيدًا على قدم المساواة مع M2 Pro MacBook Pro الجديد أيضًا.

ويظل ميني أيضًا الطريقة الأقل تكلفة للحصول على كمبيوتر MacOS بهامش كبير، كما يعد M1 MacBook Air القديم نسبيًا من عام 2020 هو أقرب منافس من حيث السعر، حيث يبلغ 999 دولارًا، يبدأ إصدار M2 Pro من ماك ميني بسعر 1299 دولارًا.

مجموعة واسعة من خيارات التكوين

يحتوي الطراز الأقل تكلفة على منافذ أقل ، وتخزين صغير، يمكن أن تصل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) إلى 32 جيجابايت فقط، بالاضافة الى بعض ترقيات المكونات تبدو باهظة الثمن.

ماك ميني



ووفقاً للموقع لا تزال القدرة النسبية على تحمل تكلفة خط ميني أحد أهم نقاط البيع فيه، خاصة إذا كان لديك شاشتك الخاصة وربما إعداد لوحة المفاتيح والماوس، فإن جهاز ماك ميني يمنح المستخدم جميع مزايا MacOS، وتخصصاته في التصميم وإنتاج الصوت وتحرير الصور والفيديو، مقابل أقل بكثير.

وكانت المرة الأخيرة التي اختبرت فيها جهاز ماك ميني جديدًا آخر مرة كان فيها كان ذلك في خريف عام 2020، عندما تم إطلاق أول منتجات Apple Silicon. تضمنت MacBook Air ، وMacBook Pro مقاس 13 بوصة، و Mac Mini، كل منها مزود بشريحة M1 الأصلية.

ماك ميني

تجربة أكبر وأكثر قوة

ومنذ ذلك الحين ، قدم Mac Studio من أوائل عام 2022 تجربة أكبر وأكثر قوة على سطح مكتب Apple صغير الحجم، مع رقائق M1 Max و M1 Ultra. وهذا النظام ، حتى بدون تحديث M2، لا يزال أقوى في كثير من الحالات من Mac Mini الجديد ، والذي يصل إلى M2 Pro فقط.

ويعتبر نظام تسمية الرقائق من ابل أكثر وضوحًا من البعض الآخر ولكنه لا يزال مربكًا إذا لم تتبعه عن كثب.