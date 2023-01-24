الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لقاء الخميسي تنضم للجنة تحكيم «الدياسبورا» بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

انضمت النجمة لقاء الخميسي للجنة تحكيم مسابقة الدياسبورا بالدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ويشارك في عضوية هذه اللجنة المنتج السينمائي بيدرو بيمنتا من موزمبيق، والناقد والمؤرخ اللبناني الكبير إبراهيم العريس.

ويشارك في مسابقة الدياسبورا 6 أفلام هي (حرقة من تونس، ورحلة تاليا إنتاج بلجيكا والسنغال ولوكسيمبرج، وفيلم الرسالة الأخيرة إلى ناصر من ألمانيا، ونساء جزائريات في فرنسا: الميراث من إنتاج فرانسي جزائري مشترك، وعلى قيد الحياة من إنتاج فرنسي سنغالي مشترك، وفيلم جووا من بلجيكا).

لقاء الخميسي الفنانة لقاء الخميسي مهرجان الأقصر مهرجان الاقصر للسينما الافريقية لجان تحكيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

رئيس تجارية الجيزة: استمرار ضخ السلع بمعرض «أهلًا رمضان»

الفساد يضرب حكومة زيلينسكى.. استقالات تهدد مصير أوكرانيا فى الحرب

توقعات بارتفاع نسب الإشغالات بالقاهرة والأقصر وأسوان مارس المقبل

تقرير: «النصر» يخطط لإبقاء رونالدو بعد سن الـ40

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-1-2023 في البنوك المصرية

ضبط عصابة سيارات في الخليفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن البناء في المناطق «ج»

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على تجار فلسطينيين فى البلدة القديمة بالخليل

الجيش الإسرائيلى: تدريبات جوية وبرية مشتركة مع أمريكا تحاكى عدة سيناريوهات