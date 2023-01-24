لقاء الخميسي تنضم للجنة تحكيم «الدياسبورا» بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

انضمت النجمة لقاء الخميسي للجنة تحكيم مسابقة الدياسبورا بالدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ويشارك في عضوية هذه اللجنة المنتج السينمائي بيدرو بيمنتا من موزمبيق، والناقد والمؤرخ اللبناني الكبير إبراهيم العريس.

ويشارك في مسابقة الدياسبورا 6 أفلام هي (حرقة من تونس، ورحلة تاليا إنتاج بلجيكا والسنغال ولوكسيمبرج، وفيلم الرسالة الأخيرة إلى ناصر من ألمانيا، ونساء جزائريات في فرنسا: الميراث من إنتاج فرانسي جزائري مشترك، وعلى قيد الحياة من إنتاج فرنسي سنغالي مشترك، وفيلم جووا من بلجيكا).