حبس المتهم بقتل ابنته وإصابة زوجته في الشرقية

أمرت نيابة فاقوس بالشرقية، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بقتل نجلته وإصابة زوجته بطعنات داخل منزلهم بمركز فاقوس بسبب خلافات زوجية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزى بوصول «كريمة. ع»، 17 عاما، جثة هامدة إثر إصابتها بطعنات بالبطن، وإصابة والدتها «دعاء. ح»، 38 عاما، بطعنة بالظهر وطعنة أسفل الثدى الأيمن.

تم تقديم الإسعافات الأولية لها، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات ارتكاب والد الفتاة الواقعة وإصابة زوجته، وذلك على إثر وجود خلافات زوجية وقام بالفرار بعد ارتكابه الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.