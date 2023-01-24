كرم جبر يقترح تدريس مادة عن السوشيال ميديا للأطفال لتوعيتهم من مخاطرها

اقترح الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تدريس مادة عن السوشيال ميديا للأطفال بداية من الحضانة وتوزع على كافة المراحل السنية، وذلك لتوعية أطفالنا ضد كل ما يحدث على مواقع السوشيال ميديا من ألعاب إلكترونية خطرة والمنصات الأجنبية وغيرها.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بحضور د. ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية، واللواء أحمد البدرى، ود. راندا مصطفى، وكلاء اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق بشأن "الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها".

وأضاف: يجب أن تتعاون كل الجهات بعضها لأن هذا الخطر يهدد الأمن القومي، مضيفًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دشن بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة التحكم الأبوي، ومبادرة تمكن الأسرة من خلال بعض الأكواد التي يتم وضعها على أجهزة الأطفال أن تتحكم فيما يشاهدوه.

وأوضح أن المنع وحدة ليس كافيا ولذلك يجب العمل على ملء فراغ الأطفال حال منعه من التعامل مع الألعاب الإلكترونية الخطرة مشيرا إلى ضرورة وجود محتوى هادف للأطفال يعوضه عن الألعاب الإلكترونية، مع تدريس مادة السوشيال ميديا في المدارس وتكون متدرجه بداية من الحضانة، وهناك بعض الدول التي بدأت بالفعل في تدريس مادة السوشويال ميديا في المدارس، من أجل الوصول إلى الوعي المرجو في أطفالنا.

وأشار إلى أن هناك مبادرة أخرى قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتدشينها مع منظمة اليونسيف وهي "الإعلام الآمن للطفل"، والمجلس يعمل على عدم وجود إعلانات التسول بالأطفال التي كانت موجودة من قبل وذلك من أجل الحفاظ على كرامة الأطفال.

وأكد رئيس رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أنه ينبغى التعامل مع الألعاب الالكترونية الضارة ووضع حد حتى لا تؤثر على أطفالنا بحيث لا يجب أن يكون هناك ألعاب إلكترونية تنشر المثلية أو تحرض على التطرف، وكل ذلك سيتم وضع لائحة أكواد محددة للتعامل مع الأمر، مشيًرا إلى أن المقصود بالمواجهة هنا هو مواجهة الألعاب الالكترونية الضارة أما الألعاب الالكترونية التى تنمى الذكاء أو تضيف للطفل فلا مانع منها، وأشار إلى أن أمر تدريس مادة السوشيال ميديا يحتاج إلى حوار مجتمعي، حول كيفية التدريس، وكذلك المواد التي سيتم تدريسها في هذه المادة.