الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جارديان: تشيلسي يعيد فتح مفاوضات ضم إنزو فيرنانديز من بنفيكا

إنزو فيرنانديز
إنزو فيرنانديز

تتجهز إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي لتقديم عرض جديد لنظيرتها في بنفيكا البرتغالي، من أجل التعاقد مع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانطلقت فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2022-2023 مطلع شهر يناير الجاري، ويغلق باب الانتقالات بنهاية الشهر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة جارديان الانجليزية، فإن إدارة تشيلسي تستعد لتقديم عرض جديد من أجل الحصول على خدمات إنزو خلال الميركاتو الجاري.

وحاولت إدارة النادي الإنجليزي إقناع نظيرتها البرتغالية بالموافقة على رحيل النجم الأرجنتيني مقابل مبلغ أقل من قيمة الشرط الجزائي، إلا أن إدارة بنفيكا متمسكة بالحصول على عرض مقارب للـ106 مليون جنيه استرليني الشرط الجزائي في عقده.

وتأتي محاولة تشيلسي عقب رفض إدارة نادي برايتون عرض قيمته 55 مليون استرليني من أجل ضم الإكوادوري موسيس كايسيدو، لاعب الفريق، لصفوف البلوز، ومازالت إدارة تشيلسي لم تفقد الأمل في ضمه لصفوفها.

وأكدت جارديان أنه من المقرر أن تتواصل المفاوضات بين الناديين خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن إدارة بنفيكا متمسكة ببقاء إنزو حتى نهاية الموسم، واللاعب أخبرهم برغبته في الانضمام لصفوف تشيلسي.

وتسعى إدارة تشيلسي لتجديد الدماء في وسط ملعب الفريق، خاصة في ظل اقتراب الإيطالي جورجينو، لاعب الفريق، من الرحيل مجانًا خلال الصيف المقبل، وعلى الرغم من اقتراب نجولو كانتي من تمديد عقده ع الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وشارك إنزو فيرنانديز في 28 مباراة مع بنفيكا في كل البطولات خلال الموسم الجاري، وسجل 4 أهداف وصنع 7؛ كما يملك سجلًا دوليًا مع الأرجنتين به 10 مباريات، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر لزملائه، وكان ضمن قائمة المنتخب الأرجنتيني المتوجة ببطولة كأس العالم، قطر 2022، وشارك في جميع مباريات البطولة.

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