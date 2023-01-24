محافظ أسيوط: إزالة 6 حالات بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 6 حالات مخالفة بناء بحي شرق أسيوط بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للوقوف أمام أي تعدي أو مخالفة للقانون.

وأكد سعد على ضرورة متابعة ورصد أي حالات تعدي أو مخالفة بناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها فورًا قبل تفاقهما والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى.

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح عبداللطيف فرغلي، رئيس حي شرق أسيوط، أنه تم إزالة فورية لسقف الدور الخامس العلوى مخالف بشارع عبداللطيف يوسف وإزالة فورية لسور مخالف خلف مسجد التقوى بالوليدية وإزالة لشدة خشبية الدور الثالث العلوي بشارع المنقبادي المتفرع من شارع رياض وإزالة سقف الدور الخامس العلوي بشارع الجلاء، فضلاً عن إزالة تشوية طوب بالطريق العام بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق وتشوين رمل بتفرعات شارع الجمهورية قبل استخدامها في البناء المخالف.

وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين ومصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة، وتم مصادرة البلوك الموجود بالمكان، مؤكداً على استمرار حملات الرصد والمتابعة وتنفيذ الإزالة الفورية لها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

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