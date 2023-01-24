الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 6 حالات بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 6 حالات مخالفة بناء بحي شرق أسيوط بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للوقوف أمام أي تعدي أو مخالفة للقانون.

وأكد سعد على ضرورة متابعة ورصد أي حالات تعدي أو مخالفة بناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها فورًا قبل تفاقهما والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى.

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح عبداللطيف فرغلي، رئيس حي شرق أسيوط، أنه تم إزالة فورية لسقف الدور الخامس العلوى مخالف بشارع عبداللطيف يوسف وإزالة فورية لسور مخالف خلف مسجد التقوى بالوليدية وإزالة لشدة خشبية الدور الثالث العلوي بشارع المنقبادي المتفرع من شارع رياض وإزالة سقف الدور الخامس العلوي بشارع الجلاء، فضلاً عن إزالة تشوية طوب بالطريق العام بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق وتشوين رمل بتفرعات شارع الجمهورية قبل استخدامها في البناء المخالف.

وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين ومصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة، وتم مصادرة البلوك الموجود بالمكان، مؤكداً على استمرار حملات الرصد والمتابعة وتنفيذ الإزالة الفورية لها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

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اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين أراضي املاك الدولة الإجراءات القانونية الاراضي الزراعي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الرئاسية حياة كريمة القري المستهدفة بالمبادرة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المشروع القومي لتطوير الريف المصري جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد

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