ارتفاع جديد.. سعر الريال السعودي في مصر 24/1/2023 اليوم الثلاثاء

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023 تباين في الأسعار لدى البنوك مع بداية التعاملات الصباحية ويرصد الدستور أحدث تسعير لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023 في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري سعر 7.94 جنيه للشراء و7.96 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023 مع بداية التعاملات الصباحية سعر 7.90 للشراء و7.94 جنيها للبيع.

بينما سجل أمس الأثنين الموافق 23 يناير 2023 سعر 7.89 جنيها للشراء و7.93 جنيها للبيع ليشهد حالة من الارتفاع عن أسعار أمس الاثنين.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023 حالة من الارتفاع الجديد عن أسعار أمس مقابل الجنيه المصري في بنك مصر حيث سجل سعر 7.90 جنيه للشراء و7.94 جنيها للبيع فيما سجل أمس الاثنين الموافق 23 يناير 2023 سعر 7.89 جنيه للشراء و7.93 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023 مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي سعر 7.91 جنيها للشراء و7.96 جنيها للبيع حيث سجل أمس الأثنين الموافق 23 يناير 2023 نحو 7.90 جنيه للشراء و7.95 جنيها للبيع.

ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي

وشهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023 حالة من الارتفاع الجديد عن أسعار أمس الاثنين الموافق 23 يناير 2023 بقيمة قرش واحد في الأسعار عن أسعار أمس في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف على خلفية الأزمات العالمية التي يمر بها العالم.

السعودية في المرتبة الأولى لتحويلات المصريين في الخارج

وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول في تحويلات المصريين في الخارج وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يليها الكويت.

وتساهم تحويلات المصريين في الخارج في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر.