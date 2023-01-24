الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الذهب يرتفع عالميًا وسط ترقب لبيانات أمريكية

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا اليوم الثلاثاء، وسط تراجع للدولار، ومن المرجح أن تظل أسعار المعدن النفيس على المدى القريب متوقفة على بيانات اقتصادية أمريكية من المرتقب نشرها هذا الأسبوع، وقد تؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1935.04 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1935.60 دولار.
ولا تزال مراكز اقتصادية رئيسية مثل الصين وهونج كونج مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أرخص لحائزي العملات الأخرى.
ويترقب المستثمرون تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الأخير من العام الماضي المقرر نشرها يوم الخميس.
وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس "أي مؤشرات تدل على ضعف في الاقتصاد الأمريكي سيُنظر إليها على أنها سبب لمجلس الاحتياطي الاتحادي لتخفيف وتيرة التشديد، وهو ما من شأنه أن يدعم الذهب، الذي سيستقطب تدفقات الملاذات الآمنة".
وعادة ما تدعم الفائدة المنخفضة أسعار الذهب، إذ أنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.52 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1055.25 دولار. وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1712.57 دولار.

وفي وقت سابق، تراجع أسعار الذهب عالميًا عند مستوى 1920 دولارًا للأوقية، بسبب  انتكاس الدولار مسجلا أدنى مستوى له في 7 أشهر مقابل اليورو، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.21% إلى 1922.12 دولار للأونصة.

أسعار الذهب أسعار المعدن النفيس بيانات اقتصادية أمريكية الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الاونصة

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