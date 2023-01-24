الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الدولار
الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، استقرارًا في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، في البنوك العاملة بمصر، حيث شهدت أسعار صرف الدولار تحركا كبيرا، الأسبوع الماضي.
وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، سجل سعر الدولار 29.72 جنيه للشراء و29.82 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 29.82 جنيه للشراء و29.92 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 29.88 جنيه للشراء و29.92 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي. وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 29.80 جنيه للشراء و29.90 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 32.30 جنيه للشراء و32.47 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.41 جنيه للشراء و32.57 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجلت 32.47 جنيه للشراء و32.56 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.40 جنيه للشراء و32.51 جنيه للبيع.
وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين (15- 20) قرشًا شراءً وبيعًا، ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل 36.77 جنيه للشراء و 36.99 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل 36.90 جنيه للشراء و37.08 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 36.97 جنيه للشراء و37.08 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 36.83 جنيه للشراء و36.96 جنيه للبيع.
عربيا، سجل الريال السعودي 7.90 جنيه للشراء و7.94 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.09 جنيه للشراء و8.11 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 94.08 جنيه للشراء و97.68 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.

أسعار صرف الدولار الجنيه المصري استقرار البنوك العاملة بمصر الأصول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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