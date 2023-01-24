تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدورى المصرى

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح التشكيل الذي يخوض به مباراة غزل المحلة في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويرغب فيريرا في الفوز بالمباراة، من أجل اعادة تصحيح المسار عقب تراجع النتائج الأخير والتي كان آخرها خسارة مباراة القمة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة بالدورى

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: إمام عاشور- نبيل عماد دونجا - محمد أشرف"روقا".

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.

قائمة الزمالك ضد غزل المحلة بالدورى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه .

غيابات الزمالك عن مواجهة غزل المحلة بالدورى

تشهد قائمة الزمالك التى تستعد لخوض مباراة غزل المحلة اليوم فى الجولة الخامسة عشر بمسابقة الدورى غياب عدد من اللاعبين لعدم الجاهزية الفنية أو للاصابة وياتى على رأسهم كلا من .. محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب وعكة صحية فضلا عن حمزة المثلوثي بسبب الإصابة وكذلك إبراهيما نداي ومحمود حمدي الونش، وأحمد فتوح وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية.