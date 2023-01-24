الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدورى المصرى

الزمالك
الزمالك

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح التشكيل الذي يخوض به مباراة غزل المحلة في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويرغب فيريرا في الفوز بالمباراة، من أجل اعادة تصحيح المسار عقب تراجع النتائج الأخير والتي كان آخرها خسارة مباراة القمة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة. 

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة بالدورى 

 ومن المتوقع أن يضم تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة كل من: 

  حراسة المرمى: محمد عواد

  خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد -  عمر جابر. 

 خط الوسط: إمام عاشور- نبيل عماد دونجا -  محمد أشرف"روقا".  

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.   

 قائمة الزمالك ضد غزل المحلة بالدورى 

  أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وتضم القائمة كل من: 

 حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي - محمد نديم 

  خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر . 

 خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور -  سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.  

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه .  

استعدادات لتأمين مباراة الأهلي والبنك اليوم الثلاثاء

ربع النهائى.. تعرف على موعد مباراة مصر المقبلة فى مونديال اليد

غيابات الزمالك عن مواجهة غزل المحلة بالدورى 

 تشهد قائمة الزمالك التى تستعد لخوض مباراة غزل المحلة اليوم فى الجولة الخامسة عشر بمسابقة الدورى غياب عدد من اللاعبين لعدم الجاهزية الفنية أو للاصابة وياتى على رأسهم كلا من .. محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب وعكة صحية فضلا عن حمزة المثلوثي بسبب الإصابة وكذلك إبراهيما نداي ومحمود حمدي الونش، وأحمد فتوح وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية.

الزمالك غزل المحله الدورى المصرى فيريرا التشكيل المتوقع للزمالك الزمالك ضد غزل المحلة الزمالك وغزل المحلة تشكيل الزمالك

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

الحماية المدنية تنقذ 3 سيدات من ورطة «أسانسير عطلان» بقصر النيل

تحديث ساعة يوم القيامة على خلفية الحرب الأوكرانية

ضبط سيدة تروج فيديوهات إباحية عبر «إنستجرام»

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023

عناكب البحر تستطيع إعادة تكوين أجزاء من أجسامها

تضم 5 مصريين.. إعلان القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن البناء في المناطق «ج»

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على تجار فلسطينيين فى البلدة القديمة بالخليل

الجيش الإسرائيلى: تدريبات جوية وبرية مشتركة مع أمريكا تحاكى عدة سيناريوهات