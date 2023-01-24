ربع النهائى.. تعرف على موعد مباراة مصر المقبلة فى مونديال اليد

خسر رجال منتخب مصر أمام الدنمارك بطل العالم بنتيجة 25/30 في مباراة قمة المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد.

وأُقيمت المباراة في صالة مالمو أرينا التي تتسع ل15 ألف متفرج ووامتلأت عن آخرها بجماهير الدنمارك وسط حضور لبعض الجماهير المصرية التي تمكنت من حضور اللقاء.

ونجحت الدنمارك في خطف صدارة المجموعة بعد وصولها للنقطة التاسعة لتلعب مع المجر في ربع النهائي.

أما منتخبنا الوطني فتنتظره مواجهة قوية للغاية أمام أصحاب الأرض منتخب السويد بعد أن تأهل كوصيفا لمجموعته ب8 نقاط.

كانت مصر قد حققت انتصارات على كل من كرواتيا والمغرب وأمريكا ثم بلجيكا والبحرين في الدورين التمهيدي والرئيسي قبل أن تخسر مباراتها الأخيرة أمام الدنمارك.

وستُقام مباراة مصر والسويد في السابعة مساء الأربعاء المُقبل.