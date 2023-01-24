توقيع اتفاقيتين بين «صندوق مصر السيادى» و«بى إنفستمنتس» لاستثمار 2 مليار جنيه فى الرعاية الصحية

أعلن صندوق مصر السيادي (TSFE)، من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وبالشراكة مع شركة بي إنفستمنتس القابضة (B Investments)، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار المباشر والمدارة من خلال شركة بي بي إي بارتنرز (BPE Partners)، عن توقيع اتفاقيتين لاستثمار أكثر من 2 مليار جنيه مصري في مجال خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، وخدمات توزيع وتجارة الأدوية في مصر.

شهد التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وحازم بركات، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

ووقع الاتفاقيات السيد هشام موسى، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، ومصطفى الأنور، العضو المنتدب لشركة بي پي إي بارتنرز، والسيد عمر اللبان، العضو المنتدب لشركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية.

وتنص الاتفاقية الأولى على التزام صندوق مصر السيادي باستثمار ١٠٠ مليون جنيه في شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية (BHI)، وقد أسست شركة بي إنفستمنتس، شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية لتكون الذراع الاستثمارية للشركة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة، والتي تستهدف في المرحلة الأولى الاستثمار في مجال الخصوبة والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، وتمتلك الشركة ٥١٪ من المركز المصري لأطفال الأنابيب، أحد المراكز الرائدة في مجال الخصوبة والصحة الإنجابية ("IVF") في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتستهدف شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية استثمار مليار جنيه مصري، وقد التزم كل من شركة بي إنفستمنتس وصندوق مصر السيادى باستثمار ٢٠٠ مليون جنيه و١٠٠ مليون جنيه على التوالي، مع طرح باقي الحصص على مستثمري القطاع الخاص المحليين والإقليميين.

ومن خلال الاتفاقية الثانية، ستستثمر شركة بي إنفستمنتس في منصة الاستثمار التي أنشأها صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية والمخصصة للاستثمار في مجال توزيع وتجارة الأدوية في مصر، حيث تهدف المنصة إلى تعزيز الكفاءات وضخ رأس المال المطلوب لدعم تحديث البنية التحتية لإضفاء الطابع المؤسسي على القطاع، وذلك من خلال خلق شراكات مع الشركات الرائدة في السوق المحلية بهدف الإسراع من نموهم وتوسيع نطاق تقديم خدماتهم جغرافيًا في جميع محافظات مصر وكذا التوسع إقليميًا.

كما ستهدف المنصة إلى الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية لتوفير مجموعة واسعة من العروض الرقمية التي ستؤدي إلى تحسين كفاءة التشغيل وضمان استقرار السوق وتحسين تجربة العملاء، وسيتم ضخ استثمارات بنحو ١,٢ مليار جنيه مصري في المرحلة الأولى مع تطلعات للنمو أكثر مع ظهور المزيد من فرص الاستثمار.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن الصندوق يضع تطوير قطاع الرعاية الصحية ضمن أولوياته باعتباره شرطًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، وكذلك أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت السعيد أن كلتا الاتفاقيتين تساهمان في تزويد المواطنين المصريين بخدمات أفضل في قطاع الرعاية الصحية، كما تشكلان خطوة إلى الأمام نحو إضفاء الطابع المؤسسي على القطاع، بالإضافة إلى ذلك، تخدم الاتفاقيتان نموذج الاستثمار الخاص بصندوق مصر السيادي، كونه إحدى الآليات لتعزيز الشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص وتطوير قطاعات استراتيجية رئيسية مع تحقيق عوائد مالية مستدامة للأجيال القادمة.