الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023

الأسمدة
الأسمدة

واصلت  أسعار الأسمدة الأزوتية استقرارها في الأسواق اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسعار اليوريا 8200 جنيه للطن.

- أسعار النترات 8000 جنيه للطن.

- أسعار الفوسفات الناعم 12.5% بلغت 2500 جنيه.

- أسعار الفوسفات الخشن 12.5% سجلت 3500 جنيه.

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن أن هناك زيادة واضحة فى اداء صادرات القطاع خلال ٢٠٢٢ حيث بلغت قيمه صادراته  ولاول مرة نحو ٨.٦٢٩مليار دولار حيث حققت معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته ٢٣% عما تحقق خلال العام السابق عليه والذي بلغت قيمه صادراته نحو ٧.٠٣٣مليار دولار.

صادرات الصناعات الكيماوية في  زيادة واضحة

وشهدت صادرات الصناعات الكيماوية  زيادة واضحة وكان ابرزها صادرات الاسمدة بنسبة زيادة ٤٢% لتبلغ ماقيمته ٣.٣٨٩مليار دولار مقارنة بنحو ٢.٣٩٠مليار دولار  خلال ٢٠٢١ وزادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت ١% لتصل إلي  ماقيمته ٢.٤٦١مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة ب ٢.٤٢٨ مليار دولار خلال ٢٠٢١ وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية  بنسبة  ١٠٥% لتبلغ اجمالى قيمة صادراتها ١.٣١٦ مليار دولار   مقارنه بنحو ٦٤٠.٦٦ مليون دولار خلال ٢٠٢١، وزادت صادرات الكيماويات المتنوعه بنسبه ٢٥% حيث بلغت ٢٦٧مليون دولار مقارنه بنحو ٢١٢.٦٩ مليون دولار

كشف المجلس  عن نمو صادرات القطاع لاهم ١٠ أسواق تصديريه خلال ٢٠٢٢ بنسبه نمو بلغت  ٣٢% حيث ارتفعت من ما قيمته ٣.٦٠٥ مليار دولار خلال ٢٠٢١ إلي نحو ٤.٧٤٧ مليار دولار خلال ٢٠٢٢.

أسعار اليوريا أسعار النترات أسعار الفوسفات الناعم أسعار الفوسفات الخشن الاسمدة الأزوتية

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