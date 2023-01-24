الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيلة «رياضة مطروح» تتفقد فعاليات المشروع القومي للرواد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقدت الدكتورة نجلاء البلشي وكيل المديرية للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمطروح،  فعاليات المشروع القومى للرواد، والتي تقام بمركز شباب الهلال، بحضور محمد أنور مدير ادارة الرياضة، والكابتن رضا الششتاوي متابع المشروع، والكابتن ممدوح شندي مدرب المشروع.

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 يأتي المشروع القومى للرواد ضمن أولويات القيادة السياسية التي تولي اهتماما خاص بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة لكل أفراد وفئات الشعب المصري، حيث يهدف المشروع القومي لرياضة الرواد لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن، باستهداف فئة كبار السن لممارسة الأنشطة الرياضية في مراكز الشباب. بهدف الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية.

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جاء ذلك  فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتعليمات الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وبتعليمات الدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر 2030.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
التنمية المستدامة الأنشطة الرياضية المشروع القومي للرواد محافظ مطروح مبادئ التنمية المستدامة وزير الشباب والرياضة

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