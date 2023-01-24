تقرير فرنسى: مصر تسرع خطواتها لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية

أكد تقرير فرنسي أن مصر تسرع خطواتها لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، وقال موقع "أفريك 21" الفرنسي المختص بالشأن الإفريقي، إن مرحلة بناء حديقة كوم أمبو للطاقة الشمسية تعمل بشكل سريع، حيث قامت شركة Abydos Solar Power Company (ASPC)، الشركة ذات الأغراض الخاصة التي تطور المشروع، بتقديم طلب شراء الألواح الشمسية للمنتزه مع شركة JA Solar ، وهي الشركة الصينية المصنعة لمكونات الطاقة الشمسية.

أشار التقرير إلى أنه تم بدء بناء حديقة كوم أمبو للطاقة الشمسية في أوائل يناير الجاري، وجاري العمل حاليًا في صعيد مصر ومن المتوقع أن يستمر لمدة 19 شهرًا، وقررت شركة Amea Power، المساهم الوحيد في ASPC، التي كانت مقررة في الأصل بطاقة 200 ميجاوات، زيادة قدرة محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى 500 ميجاوات، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية في مصر، بالإضافة إلى الشركة المصنعة للألواح الشمسية.

وستعمل هذه الشركات الصينية في مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى لشركة Amea Power في مصر، وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لمزرعة الرياح في جبل الزيت، التي طورتها شركة أمونيت لطاقة الرياح التابعة لها (AWPC) في محلية رأس غارب، وستبلغ طاقة مزرعة الرياح التي تبلغ تكلفتها 550 مليون دولار 500 ميجاواط.

وأكد التقرير أن مثل مزرعة الرياح في جبل الزيت، تمت الموافقة على مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية بالفعل بموجب اتفاقية شراء الطاقة (PPA) الموقعة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة للدولة (EETC)، ويتم بناء مجمع الطاقة الشمسية بقروض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) ، ومؤسسة تمويل التنمية الهولندية (FMO) ، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، ذراع تمويل القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي.

وذكر التقرير، أن المشروع يعزز استخدام الطاقة المتجددة ويخلق المئات من فرص العمل في مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال.