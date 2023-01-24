استقرار اسعار مواد البناء بأنواعها خلال تعاملات يوم الثلاثاء 24 يناير

استقرت أسعار المواد البناء المساعدة في عملية التشييد ومنها الرمله والزلط والطوب والجبس بمستهل تعاملات يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023 بعد ما شهد ارتفاعا طفيفا يتراوح مابين 10 الى 25 للمتر المكعب بالنسبة للرمال والزلط خلال تعاملات أمس.

وعلى صعيد آخر استقرت سعر الألف طوبة بمختلف أنواعه

اسعار مواد البناء.. سعر شيكارة الجبس خلال تعاملات اليوم للمستهلك

سجل سعر طن منتج جبسينا ارتفاع ليسجل 860 جنيه للطن للمستهلك

بينما بلغ سعر طن جبس البلاح إكسبريس ارتفاعا ليصل 630 جينه للطن للمستهلك

كما بلغ سعر طن جبس العامرية ارتفاعا ليصل 655 جنيه للسمتهلك

كما سجل سعر طن جبس السويس نحو 580 جنيه للمستهلك

ووصل سعر طن جبس نجوم سيناء المعمار بنحو 690 جنية للمستهلك

وبلغ سعر طن جبس قنا نحو 750 جنيه للطن للمستهلك

استقرار سعر متر مكعب الرمال والزلط بأنواعها خلال تعاملات يوم الثلاثاء 24 يناير 2023

سجل سعر المتر مكعب ارتفاعا الرمل الناعمة للمستهلك ارتفاعاُ ليصل من 75 جنيه إلي 85 جنيها

بينما بلغ سعر المكعب ارتفاعا الرمل خشن للسمتهلك من 85 جنيه إلي 95 جينة

بينما بلغ سعر زلط عادة للمتر المكعب ارتفاعا من 160 جنيه إلي 190 جنيها

بينما بلغ سعر المتر مكعب لزلط فينو ارتفاعا ارتفاعا من 255 جنيه إلي 275 جنيها

بينما سجل سعر المتر المكعب الزلط المخصوص ارتفاعا من 200 جنيه إلي 210

بينما جاء سعر المتر مكعب الزلط السن 2 مقاس 22 متر مكعب ارتفاعا من 200 جنيه إلي 210 جنيها .

استقر سعر الألف طوبة

سجل سعر الألف طوبة من الطوب أحمر مقاس 24×11×6 سم بقيمة 900 جنيه للمستهلك

بينما سجل سعر الطوب الأحمر مقاس 24×11×12 سم بقيمة 1,500 جنيه للمستهلك

بينما جاء سعر الطوب الأحمر مقاس 25×12×13 سم بقيمة 2,200 جنيه للمستهلك

بينما بلغ سعر الطوب الوردي مقاس 25×12×6 سم بقيمة 2,300 جنيه للمستهلك

جاء سعر الطوب خفيف مقاس 60×20×20 سم بقيمة 2,125 جنيه

بينما بلغ سعر الطوب الأسمنتي مفرغ مقاس 40×20×20 سم بقيمة 8,000 الف جنيه

بينما جاء سعر طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×12 سم بقيمة 5,800 جنيه

حيث سجل سعر الطوب الأسمنتي المصمت مقاس 25×12×6سم بقيمة 1,400 جنيه