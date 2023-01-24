النصر السعودى يحصل على توقيع لوكا مودريتش

أفادت مصادر سعودية، أن نادي النصر حصل على توقيع صانع ألعاب نادي ريال مدريد، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، وذلك من أجل تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.





وذكر صحيفة اليوم السعودية، نقلا عن مصادر خاصة أن مودريتش وقع للنصر فعلا وأن الصفقة ستعلن في القريب العاجل.



وكتب "الميدان الرياضي"، على حسابه في موقع "تويتر": "خاص للميدان: نادي النصر يوقع مع اللاعب لوكا مودريتش وذلك بعد أن حصل النادي على الموافقة من اللاعب لتمثيل صفوف النادي ومن المتوقع في القريب العاجل إعلان الصفقة الكبيرة".

خاص لـ #الميدان:

نادي #النصر يوقع مع اللاعب لوكا #مودريتش وذلك بعد أن حصل النادي على الموافقة من اللاعب لتمثيل صفوف النادي ومن المتوقع في القريب العاجل بإعلان الصفقة الكبيرة.🔥@man3_al3rjani pic.twitter.com/rE48uBtQLs — الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) January 23, 2023

وقالت اليوم السعودية: “نادي النصر يوقع مع اللاعب لوكا مودريتش، ومن المتوقع في القريب العاجل إعلان الصفقة”، لكن دون ذكر موعد انضمامه، وإن كانت الصفقة ستتم خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية أو عقب نهاية الموسم الجاري.



وينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، ما يعني أنه يحق لأي ناد التفاوض معه دون موافقة ريال مدريد.



وانضم اللاعب الكرواتي إلى صفوف ريال مدريد في عام 2012، قادمًا من توتنهام مقابل 35 مليون يورو، وساهم في تحقيق العديد من البطولات رفقة الملكي، أبرزها الفوز بـ5 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب لكأس العالم للأندية.

