الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

منى العمدة : اعتذر للجماهير وصوتى تغير بسبب جراحة فى الأذن

منى العمدة
منى العمدة

 أعلنت قناة النهار، أن الإدارة القانونية بالشبكة أجرت تحقيقاً مع منى العمدة مقدمة برنامج الجمهورية الجديدة، حول الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "العمدة"، في التحقيق، إنها تعمل منذ عامين وأن صوتها لم يتغير، ولكن في الفترة الأخيرة أجرت جراحة في الأذن وهو الأمر الذي تسبب في تغيير بصوتها في أخر حلقتين.

وأضافت أنه تم اقتطاع جزء من البرنامج والترويج له على السوشيال ميديا ضدها.

وأكدت مقدمة البرنامج اعتذارها للجمهور وأنها ستقدم أداء مختلف في الفترة المقبلة بعد تعافيها من الم الجراحة والمسكنات التي حصلت عليها وأنها ستلتزم بالزي المناسب في تقديم الحلقات.

وأوضحت أنها ستلتزم بما تقره إدارة القناة والاكواد المنظمة للعمل التلفزيوني .

وقررت القناة عودة منى العمدة لتقديم برنامجها خلال أسبوع.

وكانت قناة النهار قد أوقفت برنامج الجمهورية الجديدة وكذلك وقف مقدمة البرنامج منى العمدة، وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق الفوري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

منى العمدة : اعتذر للجماهير وصوتى تغير بسبب جراحة فى الأذن

هولندا تعتزم إرسال 8 طائرات «إف-35» إلى بولندا بنهاية الشهر الجارى

تعرف على سجل هدافى مصر أمام الدنمارك فى مونديال اليد

الانتهاء من تركيب 2.8 مليون عداد مسبوق الدفع بجنوب الدلتا

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على تجار فلسطينيين فى البلدة القديمة بالخليل

بتكلفة 20 مليون جنيه.. رفع كفاءة وتطوير كوبري مشاة دمنهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: تدريبات جوية وبرية مشتركة مع أمريكا تحاكى عدة سيناريوهات

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»