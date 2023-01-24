الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

رفع 160 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع زفتى بالغربية

قمامة
قمامة

نظمت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، حملة نظافة أسفرت عن رفع نحو 160 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى، متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

كما نظمت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، حملة نظافة أسفرت عن رفع نحو 160 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشارت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

استمرار حملات النظافة الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى طن قمامة ومخلفات قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة رئيس مركز ومدينة زفتي

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