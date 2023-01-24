الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ليلى تكلا: الشرطة المصرية توفر حقوق الإنسان بمؤشراتها العالمية

الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

قالت السيدة ليلى تكلا، أرملة اللواء عبد الكريم درويش، إن الشرطة المصرية دورها لا يمكن التهاون أول التقليل منه عبر مر العصور على الإطلاق، حيث توفر الشرطة جميع حقوق الإنسان بمؤشراتها العالمية.

 

حماية مصر من الإرهاب

وأكدت السيدة ليلى تكلا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الشرطة المصرية قادرة على حماية مصر من الإرهاب، كما أنها لا تتوقف عن كشف جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود بصورة دقيقة باستمرار. 

 أخلاق رئيس  

وأضافت في حديثها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على دغمخا بأرق الكلمات كي ينزع من داخلها الحزن، معبرة: "بأخلاقه النبيلة وسلوكه الإنساني النبيل لمح في عيني لمحة حزن بسبب استرجاع الذكريات مع زوجي فحرص الرئيس على رثاءها بأرق الكلمات".

ليلي تكلا عبد الكريم درويش دور الشرطة المصرية التخلص من الإرهاب سي بي سي

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