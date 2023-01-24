الانتهاء من تركيب 2.8 مليون عداد مسبوق الدفع بجنوب الدلتا
قال مصدر بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء إن الشركة تنفذ خطة وفق تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر لتغيير العدادات الميكانيكية القديمة باخري مسبوقة الدفع .
أضاف المصدر، لـ« الدستور» أن إجمالي عدد العدادات مسبوقة الدفع في نطاق الشركة التي تم تركيبها 2.8 مليون عداد بنسبة (60%) من إجمالي عدد المشتركين في نطاق عمل الشركة.
وأشار إلى أن الشركة تحرص على خفض نسب الفقد في الطاقة وذلك بوضع خطة لصرف وتركيب العدادات (كودي – قانوني – معطل) منذ 9/2021 وذلك لإحكام الرقابة على تركيب العدادات حيث تم تركيب عدد 464 ألف عداد بمتوسط تركيب شهري 35 ألف عداد شهرياً .
تخدم شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء4.8 مليون مشترك بمحافظات الدقهلية – كفرالشيخ – دمياط مقسمة لأربع قطاعات (شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – كفرالشيخ – دمياط) ويوجد العديد من المناطق الصناعية : (جمصة – دمياط الجديدة – مدينة الأثاث بدمياط – مجمع الصناعات بميت غمر– مطوبس – بلطيم – البرلس – العصافرة بالمطرية) نطاق الشركة وثلاث مصايف (رأس البر – جمصة – بلطيم) .
بلغ عدد مقرات الشبكات الواقعة بنطاق الشركة 187 مقر لخدمة المواطنين بالقري (34 بشمال الدقهلية – 62 بجنوب الدقهلية – 70 بكفرالشيخ – 21 بدمياط) وتم تجهيزها بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وتروسيكلات ووحدات شحن للعدادات مسبوقة الدفع وهاتف أرضي لمتابعة شكاوي المواطنين لسرعة إزالة الأعطال وسهولة الانتقال.