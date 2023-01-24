الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد موسى: الخونة يريدون تزييف التاريخ وتشكيك المصريين فى قيادة الدولة

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك بعض الأشخاص أرادو تزييف التاريخ وطمس دور الشرطة في أحداث 25 يناير 1952، حتى لا يتذكرها المصريين بعد ذلك، مؤكدًا أن رجال الشرطة قدموا 64 شهيد، وأكثر من 80 مصابا في مواجهة الاحتلال البريطاني في الإسماعيلية في يناير 25 يناير 1952، وهذه الذكرى ستظل خالدة في ذاكرتنا. 

بعض الجماعات تسعى لتكسير وهدم القوات المسلحة

وأكد "موسى"، خلال حلقة برنامجه “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك بعض الأشخاص والجماعات تسعى لتكسير وهدم القوات المسلحة والشرطة لتحقيق مطامع وأهدافهم في مصر. 

وتابع، أن الخونة يريدون تشكيك المصريين في قيادة الدولة، ويرفضون الحديث عن تداعيات الأزمة العالمية، وتأثيرها على بريطانيا أو أمريكا، ولكن يريدون أن يثيروا الشكوك داخل المجتمع بناء على معلومات مضللة. 

وأشار أحمد موسى إلى أن الرئيس السيسي، طرح العديد من التساؤلات خلال احتفالية عيد الشرطة الـ71، ومدى تأثير المشروعات القومية على الوضع الحالي، وهل لو لم يتم إنشاء المشروعات كان الوضع سيكون أفضل من الوضع الحالي.

أحمد موسى تزييف التاريخ تشكيك المصريين قيادة الدولة الخونة الأزمة العالمية

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